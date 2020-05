NOIPA / Emergenza sanitaria COVID-19: le misure normative ed economiche previste dal decreto Cura Italia

Roma, 30 apr 2030 – NOTA NOIPA. A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 , il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. decreto Cura Italia, ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Al riguardo sono state fornite alle Amministrazioni istruzioni sulle modalità per la comunicazione al sistema NoiPA dei congedi per la cura dei minori previsti dagli artt. 23 e 25 del d.l. n. 18/2020, dei permessi retribuiti fruiti a fronte delle situazioni individuate dall’art. 33, commi 3 e 6, della l. n. 104/1992, in base anche alle precisazioni dell’INPS con le circolari n. 44 e 45 di marzo 2020 e per le modalità di gestione del trattamento economico relativo al premio per i lavoratori dipendenti che hanno prestato servizio presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020, in base anche alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione 18/E del 9 aprile 2020. (NOIPA)

