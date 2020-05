NEWS NOIPA, CEDOLINO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020. MOLTE LE NOVITA’: adeguati gli aumenti stipendiali per passaggio di grado e bonus defiscalizzazione anno 2019.

Roma, 1 mag 2020 – Tra le novita’ per il mese di maggio, se andiamo nella sezione di NOIA relativa alla “consultazione pagamenti”, possiamo notare, per i soli aventi diritto, che lo stipendio e’ comprensivo dell’importo della defiscalizzazione relativa all’anno 2019. Infatti grazie al lavoro incessante del Centro Unico Stipendiale Interforze anche in questo momento di emergenza è stato possibile elargire il beneficio al personale avente un reddito inferiore a 28000 euro nell’anno 2018.

Un’altra novita’ e’ anche l’adeguamento stipendiale a seguito di promozione di grado, che riguarda un po’ tutte le categorie.

Per una maggiore comprensione degli importi ricevuti e delle motivazioni bisogna comunque attendere il cedolino del mese di maggio.

Ricapitolando, da oggi potete prendere visione del vostro prossimo stipendio consultando i pagamenti di maggio sul portale NOIPA.

1 Maggio, Festa dei Lavoratori.

