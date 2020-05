159° ANNIVERSARIO DELL’ESERCITO. L’INTERVENTO DELL’USMIA

Roma, 4 mag 2020 – Comunicato USMIA – Oggi è il 159° anniversario della nascita dell’ Esercito Italiano. Una data importante per il Paese e che solitamente veniva accompagnata da sobrie ma solenni cerimonie di commemorazione volte a richiamare le tradizioni e a rinsaldare il già forte spirito di corpo che unisce i nostri ragazzi in grigio – verde.

Quest’ anno la ricorrenza sarà diversa ma non meno intensa né meno sentita. Anche USMIA vuole abbracciare simbolicamente le donne e gli uomini dell’Esercito Italiano che sono vicini ai nostri concittadini in ogni circostanza, in particolare, nei momenti difficili. Oggi vogliamo ringraziarli per aver dato il loro prezioso contributo, nei teatri operativi internazionali e in attività di concorso alle Istituzioni civili per le catastrofi naturali, le emergenze rifiuti, per la lotta alla criminalità organizzata e, attualmente, per l’emergenza sanitaria Covid19.

Grazie ragazzi e buon anniversario.

Roma, 04 maggio 2020

LA SEGRETERIA NAZIONALE

