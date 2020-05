Non è ipotizzato alcuno studio di coorte sul personale militare in relazione alla sperimentazione del vaccino COVID-19

Roma, 4 mag 2020 – LA RISPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA DIFESA AD UNA INTERROGAZIONE SUL POSSIBILE USO SPERIMENTALE DEI VACCINI SUI MILITARI O POLIZIOTTI. “Non è ipotizzato alcuno studio di coorte sul personale militare in relazione alla sperimentazione del vaccino in argomento”. Interrogazione e risposta che mettono un paletto. Quando si tocca un argomento delicato come quello dei vaccini è necessario essere responsabili, sopratutto in un periodo di emergenza, al fine non creare, ma sopratutto, supportare indirettamente, inutili allarmismi.