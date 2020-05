USMIA SENTE DI DOVER TENDERE LA MANO

Roma, 4 mag 2020 – Comunicato USMIA. Il nostro Paese sta vivendo uno dei periodi più difficili dal dopoguerra ad oggi, e proprio nei momenti peggiori è possibile assistere al manifestarsi del buono che c’è in ognuno di noi. Con gioia e gratitudine abbiamo così assistito alla solidarietà che si è venuta a creare fra condomini, fra estranei, fra imprese commerciali ed in generale tra noi Italiani anche quando affacciati su un balcone uniti in coro si è voluto intonare speranza per tutti soprattutto chi combatte e soffre.

Abbiamo visto ancora aziende rinunciare ai propri profitti per realizzare mascherine e dispositivi medici da donare, abbiamo assistito al nascere di raccolte fondi, alla ingegnosa invenzione della spesa sospesa, quali azioni concrete con cui la solidarietà vuole sorregge i più fragili e piu’ esposti, attendendo di arrivare alla fine di questa battaglia più forti ed uniti di prima.

Anche noi di Usmia, vogliamo e sentiamo dunque, nel nostro piccolo, il bisogno di essere vicini ai nostri

colleghi distribuendo gratuitamente, in questo delicato momento, 3000 mascherine ai Reparti dell’Esercito, Marina, Aeronautica, della Guardia Costiera e dell’Arma dei Carabinieri più esposti.

Inoltre tentando, per quel che possiamo, in frangenti di crisi di essere vicini agli iscritti presenti e futuri, abbiamo deciso di offrire gratuitamente l’iscrizione per tutto l’anno 2021 ai tanti che si sono già iscritti ed anche a tutti coloro che si iscriveranno nel corso dell’anno 2020, offrendo in tal modo un segno tangibile di vicinanza a tutti i nostri associati USMIA.

Roma, 03 maggio 2020

LA SEGRETERIA NAZIONALE

