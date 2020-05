POLEMICA SUL TAGLIO DELLA BARBA DEI MILITARI / TRAGO: RITORNO AL FUTURO. Comunicato del Sindacato S.I.A.M.O..

Roma, 7 mag 2020 – DOPO IL COMUNICATO DEL SINDACATO S.I.A.M.O. DI IERI APPRENDIAMO CHE SARA’ OPPORTUNAMENTE MODIFICATA LA DIRETTIVA SUL TAGLIO DELLA BARBA. Dopo la pubblicazione della nuova Direttiva FOP-N.07 sul decoro dell’uniforme e la cura della persona, del Comando Forze Operative Nord, datata 30.5.2020, non poche sono state le polemiche per il taglio della barba, la quale deve essere staccata di 2 o 3 centimetri dalle basette. La circolare riporta altre decine di regole che non stiamo qui ad elencare.



Il precedente intervento del Sindacato siamo lo trovi qui >>>

Segue comunicato stampa in data odierna.

Cerca nel sito Search for: