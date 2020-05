Controlli sanitari per la delegazione italiana a Wuhan per i Campionati Mondiali Militari dello scorso ottobre

Roma, 8 mag 2020 – Comunicato DIFESA.IT/SMD. Organi di stampa nazionale hanno diffuso un’intervista rilasciata da un atleta militare che ha espresso la propria personale opinione sulla probabilità di aver avuto sintomi simili a quelli tipici del COVID 19, in occasione dei Campionati Mondiali Militari organizzati a Wuhan lo scorso ottobre. A tal proposito è doveroso precisare che il personale sanitario militare, come previsto, ha sempre monitorato lo stato di salute della delegazione degli atleti militari durante la permanenza in Cina e non ha riscontrato alcuna criticità sanitaria individuale o collettiva al rientro in Italia collegabile al contagio da coronavirus.

Le Forze Armate impegnate in molteplici operazioni in Italia e oltre i confini nazionali operano sempre nella massima sicurezza e adottano tutte le misure necessarie tese a garantire l’integrità fisica del proprio personale civile e militare adottando sempre i protocolli sanitari in vigore. (difesa.it/smd)

