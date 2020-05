Corso Executive “Open Source Intelligence Analysis”, 22 – 23 e 24 maggio 2020. Per gli iscritti all’USMIA è previsto uno sconto del 20 per cento

Roma, 8 mag 2020 – Elabora le informazioni e comunica con efficacia i risultati delle tue analisi. Il corso mira a fornire specifiche competenze utili a sfruttare gli strumenti e le tecniche necessarie a ricercare informazioni pubblicamente disponibili e a sviluppare un prodotto analitico che soddisfi le esigenze informative del decisore/committente. Il corso prevede il rilascio di un attestato di partecipazione rilasciato dal CISINT, ed e’ organizzato da PROTEGGIMI.

Il corso si svollgera’ ONLINE nei giorni 22, 23 e 24 maggio. Previsto uno sconto del 20 per cento per gli iscritti all’USMIA. Mentre per gli appartenenti al Comparto Difesa e Sicurezza e Studenti Universitari è previsto uno sconto del 15 per cento.

Per tutti gli iscritti in omaggio il libro “Tecniche di analisi strutturata”

Questa la locandina del corso, dove troverete maggiori informazioni e le modalita’ di iscrizione (sito web: https://proteggimi.com/wp-content/uploads/2020/05/CORSO-OPEN-SOURCE-INTELLIGENCE-ANALYSIS.pdf)

