EMERGENZA COVID / Premio mese di marzo a favore dei lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 63 del D.L. 18/2020.

Roma, 9 mag 2020 – Lo Stato Maggiore ha reso noto che con le competenze del prossimo mese di giugno 2020 sarà corrisposto in favore del personale avente titolo il premio previsto dal Decreto “Cura Italia” per i lavoratori dipendenti che, in piena emergenza sanitaria, hanno prestato attività lavorativa presso la propria sede di lavoro nello scorso mese di marzo. Il premio sara’ calcolato in proporzione alle sole giornate di presenza sul posto di lavoro durante il mese di marzo. Si tratta di circa euro 4,5 per giorno di presenza.



