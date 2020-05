Sindacato L.R.M. : Risposta del Ministro della Difesa all’interrogazione parlamentare dell’On.Russo e altri sul futuro dei nostri Volontari dell’Esercito (P4)

Roma, 9 mag 2020 – L.R.M.: Intanto ringraziamo il Ministro della Difesa per la risposta in tempi breve all’atto parlamentare 4.5051.38 presentata dal Paolo Russo il 08/04/2020. Si tratta di un segnale positivo nei riguardi dei volontari dell’Esercito che aspettano il passaggio in servizio permanente. I nostri Volontari sono una grande risorsa per l’intera Forza Armata, sia in termini d’età che di professionalità. Da moltissimo tempo noi del Sindacato L.R.M. stiamo lavorando al fianco con l’On. Paolo Russo aldilà della sua appartenenza politica, per mettere in sicurezza il futuro dei nostri giovani colleghi.

Di seguito abbiamo pubblicato nella nostra piattaforma la risposta del Ministro della difesa all’interrogazione a risposta scritta dell’On.Russo e altri n.4-05138. Il comunicato prosegue qui >>>



