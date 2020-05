La rabbia dell’Esercito: dimenticati dal governo. I rappresentanti del Cocer chiedono lo sblocco degli straordinari per chi è impegnato nell’emergenza. Articolo de il GIORNALE.IT

Roma, 10 mag 2020 – I MILITARI DEVONO SEMPRE RINCORRERE PROVVEDIMENTI FAVOREVOLI SEMPRE PER ALTRI. Riprendiamo parte iniziale di un interessante articolo di pubblicato oggi su www.ilgiornale.it. Il governo giallorosso sembra essersi dimenticato dei militari, almeno stando a ciò che appare in una bozza della relazione tecnica del decreto legge Rilancio, il fantomatico provvedimento con cui l’esecutivo Conte intende riavviare l’economia dopo la fase 1 dell’emergenza sanitaria. Bozza finita nelle mani del Cocer Esercito, i cui delegati Pasquale Fico, Gennaro Galantuomo, Domenico Bilello, Giuseppe Scifo, Francesco Gentile e Antonino Duca ora scendono sul piede di guerra contro il premier, accusandolo di affossare l’Esercito italiano.

«Nelle quasi mille pagine – spiegano i rappresentanti militari – ogni dicastero ha messo il proprio marchio. Il decreto più che un rilancio sembra dare un colpo al cerchio e uno alla botte in stile democrazia cristiana di andreottiana memoria. E quelle che erano le perplessità e paure dei delegati del Cocer Esercito, si sono trasformate in drammatiche certezze: i soldati sono stati completamente dimenticati». Una situazione tutt’altro che nuova, visto che da oltre dieci anni la Difesa paga i tagli e le scelte scellerate di governi che l’hanno messa in secondo piano. Basti pensare alle politiche degli ex ministri Roberta Pinotti ed Elisabetta Trenta, improntate più a togliere che a costruire. L’attuale ministro Lorenzo Guerini da tempo sta provando a far capire ai colleghi che i militari svolgono un ruolo fondamentale per la vita del Paese. Basti vedere l’impegno che le Forze armate hanno messo nella gestione dell’emergenza Covid-19. Ma la parte pentastellata sembra pensare più ad altre priorità. Proprio il Giornale raccontò di come le scelte politiche avessero determinato l’assenza di risorse per le bollette di acqua e gas o per il carburante degli aerei dell’Aeronautica. L’articolo de ILGIORNALE.IT continua qui >>>

