CIRCOLARE / Criteri tecnici per la individuazione del giudizio equivalente nel Rapporto Informativo – per la verifica del possesso dei requisiti necessari al conferimento della qualifica di 1° Luogotenente e della qualifica speciale ai Sergenti Maggiori Capo delle Forze Armate

Roma, 11 mag 2020 – NUOVA DIRETTIVA DI PERSOMIL DEL 29/4/2020. L’adozione dei decreti in riferimento, con specifico riguardo al personale interessato dal conferimento delle qualifiche, discende dalle modifiche normative apportate agli articoli 1323 e 1323-bis del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – COM, intervenute a mezzo del decreto legislativo di cui all’oggetto.

In particolare la novella legislativa ha implicato innovazioni, anche dell’iter procedurale da seguire, e, per quanto di specifico interesse, ha disposto che la verifica circa il possesso dei prescritti requisiti, non è più devoluta alle Commissioni di avanzamento di Forza Armata ma devoluto ai Comandi/Enti/Reparti di appartenenza ove presta servizio il militare e va effettuata secondo i criteri definiti dalla Direzione Generale per il Personale Militare.

Sulla base dei quali, i Comandi provvederanno a redigere apposito statino nei confronti del personale dipendente, e ad inviarlo alla Direzione Generale, secondo quanto disposto dalle circolari discendenti dai decreti in riferimento.

La direttiva completa la puoi prelevare cliccando qui >>>

