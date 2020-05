ALLOGGI DEMANIALI / OSTIA: TRA “BLITZ” DI OCCUPAZIONI DI NOTTE E SFRATTI DI GIORNO. Il racconto del Comitato CASADIRITTO

Roma, 12 mag 2020 – CASADIRITTO. Riceviamo e pubblichiamo. Quanto è accaduto nel comprensorio dell’Aeronautica Militare denominato “ Villaggio Azzurro” in Via delle Baleniere 263, ove sono ubicati una decina di datati prefabbricati canadesi in lamiera del primo dopoguerra (anni 50) poi trasformati in alloggi dalla Difesa ed assunti a patrimonio e una “mega” villa bifamiliare, oggetto nel passato di una denuncia nei confronti dell’Aeronautica per una brutta storia di abusivismo immobiliare in zona protetta, per non osservanza delle leggi, ha dell’incredibile, ma in Italia si può.

Alcune sere prima del 25 aprile aprile u.s. un gruppo di militanti di Casapaund sono penetrati nell’area la cui entrata è al civico 263 e tranciando e sostituendo catene e lucchetti si sono insediati nell’area. Nella stessa area insistono alloggi dell’aeronautica Militare, attualmente vuoti e in precarie condizioni di manutenzione. Come peraltro gli altri 5.000 alloggi in tutta Italia. In quel comprensorio, adibito principalmente ad alloggi per Sottufficiali, gli ultimi abitanti , un maresciallo e una vedova, sono andati via da circa un anno. Tutti gli altri alla spicciolata dopo l’entrata in vigore del Decreto Crosetto del 16 marzo 2011, quel Decreto “ libera tutto” che tanti danni ha creato alle famiglie e alla stessa Difesa.

Volenterosi cittadini abitanti le zone circostanti hanno provveduto ad avvisare immediatamente le autorità competenti, polizia, carabinieri e Autorità Militari. Il giorno seguente molti mezzi di informazione hanno dato la notizia, su stampa, e TV locali ma anche su TG nazionali. In Parlamento è stata presentata una interrogazione parlamentare da parte dell’on. Pagani e altri diretta al Ministro della Difesa.

La risposta degli Organi competenti è stata quella di trincerarsi fino ad ora in un religioso silenzio. In pratica, più passano i giorni, più l’occupazione si consolida…con mobili, masserizie ed allacci abusivi ad acqua e gas… Questo articolo continua su file pdf, clicca qui >>>



