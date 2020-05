IL CO.CE.R. INTERFORZE INCONTRERA’ MERCOLEDI 13 MAGGIO 2020 IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Roma, 12 mag 2020 – DOMANI SAPREMO COSA “BOLLE IN PENTOLA”. Apprendiamo che domani 13 maggio i Delegati del CO.CE.R. Interforze incontreranno il Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Enzo VECCIARELLI. Non sappiamo ancora l’ordine del giorno, ma potrebbe essere l’occasione per approfondire alcune tematiche che ci riguardano: applicazione rapida del nuovo riordino delle carriere di dicembre 2019; conclusione coda contrattuale 2016/18; Definizione accordi per il rinnovo del contratto di lavoro triennio 2019/21, scaduto ormai dal 1.1.2019. Problematiche legate all’emergenza CORONAVIRUS. Pagamento veloce del FESI 2019. E altri provvedimenti di nostro interesse.

Cerca nel sito Search for: