Roma, 14 mag 2020 – Sindacato Lrm: ottimo lavoro di Guerini su volontari esercito “Festeggiamo questo gran risultato per la stabilizzazione”. “Il Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari accoglie con soddisfazione la notizia inerente il provvedimento del ministro della Difesa Lorenzo Guerini atto ad allontanare definitivamente lo spettro del precariato, in capo ad una parte dei nostri volontari dell’esercito, ovvero sui Volontari in ferma quadriennale della prima e seconda immissione 2013”. E’ quanto si legge in una nota. Per il sindacato Lrm “i chiarimenti ottenuti e le note che hanno fatto seguito alle istanze prodotte dal nostro Sindacato recepite dal deputato Russo ed altri, confermano che il Sindacato L.R.M è in prima linea anche per la tutela dei nostri giovani volontari. Con un lavoro di mediazione tra il personale rappresentato, la politica, le istituzioni, l’auspicato accoglimento delle nostre istanze e la puntuale risposta del ministro Guerini e il suo impegno, oggi, festeggiamo questo gran risultato per la stabilizzazione dei nostri volontari”. Red/Bar 20200514T124253Z

Cerca nel sito Search for: