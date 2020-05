Tragedia in Sicilia: carabiniere muore con un colpo d’arma da fuoco

Roma, 14 mar 2020 – Tragedia in Sicilia, Cortese: “forse l’ennesimo suicidio o forse una tragica fatalità. Resta il fatto che un altro Carabiniere è morto a Campobello di Licata con un colpo d’arma da fuoco”. “Forse l’ennesimo suicidio o forse una tragica fatalità. Resta il fatto che un altro Carabiniere è morto a Campobello di Licata con un colpo d’arma da fuoco”. Così in una nota Antonella Cortese, Presidente Accademia Italiana delle Scienze Polizia investigativa e Scientifica e Vice Presidente Osservatorio Nazionale per i diritti e la salute dei militari e delle forze dell’ordine. “La lunga lista delle morti nelle forze dell’ordine sembra non avere fine e ancora lo Stato continua a non definirlo un fenomeno e a tracciare una chiara linea di demarcazione tra quelle che potrebbero essere cause personali e quelle che invece sono legate alla professione. L’articolo continua qui >>> http://www.strettoweb.com/2020/05/sicilia-carabiniere-muore-pistola

Cerca nel sito Search for: