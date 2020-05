Chiusura valutazioni dei Primi Marescialli Esercito, con anzianità anno 2011 inclusi nell’aliquota riferita al 31/12/2018.

Roma, 15 mag 2020 – NONOSTANTE L’EMERGENZA COVID-19 I LAVORI DELLA COMMISSIONE PROCEDONO REGOLARMENTE. CI RIFERIAMO AL PERSONALE DELLA COMMISSIONE DI AVANZAMENTO ESERCITO. E’ di ieri la notizia, per chi ancora non e’ stato raggiunto dall’informazione, che la Commissione di Valutazione per l’Avanzamento dei Marescialli dell’Esercito (Co.V.A.M.), il 14/05/2020 ha ultimato la valutazione dei Primi Marescialli appartenenti all’aliquota riferita al 31/12/2018. Il punto di situazione dei lavori della Commissione è consultabile sul nuovo portale Intranet dell’Esercito Italiano.

Entro circa un mese potrebbe essere perfezionato il decreto di nomina al nuovo grado di Luogotenente.

Non pubblichiamo il documento della Commissione di avanzamento del 14.5.2020 perche’ coperto da privacy.

