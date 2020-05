COVID-19 / AL VIA NELLA REGIONE LAZIO I TEST SIEROLOGICI PER CARABINIERI E ALTRE FORZE DELL’ORDINE

Roma, 15 mag 2020 – A partire da lunedì 18 maggio i carabinieri del Lazio inizieranno ad effettuare a domicilio i test sierologici per coronavirus con modalità indicate con circolare in arrivo presso i Comandi.

Queste le disposizioni della Regione Lazio. Infatti oltre ai Carabinieri saranno sottoposti al test anche gli uomini della Guardia di Finanza, il personale impegnato nell’operazione “Strade Sicure” , il personale della Guardia Costiera e Polizia Penitenziaria.

