IL GENERALE GIANNI CARAVELLI E’ IL NUOVO DIRETTORE DEI SERVIZI SEGRETI ESTERNI AISE

Roma, 15 mag 2020 – Il generale Gianni Caravelli è stato nominato direttore dell’Aise, il servizio segreto esterno. La sua è una carriera specializzata : è da venti anni al Sismi e poi dell’Aise, di cui ha guidato anche un nucleo speciale operativo. Dal 2014 Caravelli era vicedirettore vicario , iniziando sotto la presidenza del consiglio di Renzi.

La nomina arriva subito dopo l’ultima operazione, ovvero la liberazione di Silvia Romano. Si tratta di una semplice coincidenza temporale perchè il suo nome era già stato scelto prima, e solo per una serie di impegni del Consiglio dei Ministri, è avvenuta ieri.

L’ alto Ufficiale ha una profonda esperienza di tutti i teatri difficili dove l’Italia ha interessi, dall’Afghanistan alla Libia. E’ anche un notevole esperto di guerra elettronica a supporto del teatro operazioni.

La biografia del nuovo Diretto dell’Aise

Dopo aver frequentato l’Accademia Militare e la Scuola d’Applicazione Militare dal 1979 al 1983, ha conseguito la laurea in Scienze Strategiche (Università di Torino), la laurea in Scienze Diplomatiche Internazionali (Università di Trieste); il Master di secondo livello in Scienze Strategiche (Università di Trieste), il Master in Peacekeeping Studies (Università Roma/Tre) ed un Master di specializzazione in Studi Europei (Istituto per gli Studi Europei “Alcide De Gasperi”).

Nel corso della sua carriera Gianni Caravelli ha ricoperto i seguenti incarichi:

-capo Sezione di Stato Maggiore presso l’Ufficio generale del capo di Stato Maggiore dell’Esercito;

-comandante di Battaglione Sam “Hawk” del Reggimento “Peschiera” (Cremona);

-direttore di Divisione presso il Sismi (con numerose attività in supporto alle forze armate italiane in Afghanistan, Kosovo, Iraq, Bosnia Erzegovina e Libano);

-vice capo VI Reparto C4IStar dello Stato Maggiore della Difesa; capo del II Reparto Informazioni e sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa;

-comandante della Brigata Rista EW; consigliere militare del rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite;

-vice direttore vicario dell’Aise.

Auguri al Generale Caravelli per il nuovo prestigioso incarico e buon lavoro.

