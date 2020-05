INCONTRO CAPO DI SMD E COCER INTERFORZE. Ecco cosa hanno rappresentato i nostri Delegati del Cocer Esercito, al Capo di Stato Maggiore della Difesa Gen. VECCIARELLI.

Roma, 15 mag 2020 – UN RESOCONTO DEL COCER INTERFORZE NON LO ABBIAMO, MA SIAMO IN GRADO DI PUBBLICARE LA RELAZIONE DETTAGLIATA PRESENTATA E SOTTOPOSTA AL CSMD DAI DELEGATI DEL CO.CE.R. ESERCITO IN DATA 13.5.2020. Una relazione che non verteva soltanto sull’attuale quadro emergenziale, come da convocazione di SMD (vedi a fondo pagina), ma che ha spaziato anche su altri argomenti che ci interessano.

La relazione e’ stata approvata all’unanimita’ il 12 maggio dal Cocer Interforze.

Segue relazione presentata il 13.5.2020 al CSMD.

