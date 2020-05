STRADE SICURE / STANZIATI 100 MILIONI, INCREMENTO DI PERSONALE, ORE STRAORDINARIO ED ALTRI PROVVEDIMENTI

Roma, 15 mag 2020 – Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo ha annunciato tramite la sua pagina Facebook che per quanto riguarda la Difesa, sono stati stanziati 100 milioni di euro per incrementare il personale dell’Operazione “Strade Sicure” di ben 500 unità e soprattutto per aumentare le ore di straordinario ai nostri militari, uomini e donne che quotidianamente servono il Paese.

Inoltre, sono state predisposte risorse aggiuntive anche per gli straordinari di medici e infermieri militari e per la valorizzazione dei 3 ospedali militari: il Policlinico Militare del Celio, quello di Milano dell’Esercito Italiano e il Polo della Marina Militare a Taranto, permettendo sia di supportare la lotta contro il virus, che di preparare lo strumento militare ad affrontare al meglio eventuali sfide future.

Tra le novità sul personale sono previste misure per garantite l’arruolamento eccezionale di 70 medici e di 100 infermieri della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri in servizio temporaneo, ricordando che già lo scorso marzo venne previsto l’arruolamento di 320 tra ufficiali medici e sottufficiali infermieri dell’Esercito.

