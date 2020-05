Concorso 13 Tenenti in SP Ruolo Tecnico Carabinieri 2020 – SCADENZA 11-06-2020

Roma, 16 mag 2020 – E stato pubblicato il Bando del Concorso 13 Tenenti in SP Ruolo Tecnico Carabinieri 2020 con scadenza presentazione domande 11-06-20, che mette a disposizione un totale di 13 posti suddivisi in diverse specialità:

11 posti per i cittadini italiani in possesso dei requisiti. I posti sono così suddivisi:

2 posti specialità medicina

1 posto specialità veterinaria

1 posto specialità psicologia

1 posto specialità investigazioni scientifiche – fisica

1 posto specialità investigazioni scientifiche – biologia

2 posti specialità telematica – informatica

1 posto specialità telematica – telecomunicazioni

1 posto specialità genio

1 posto specialità amministrazione

2 posti per i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, nonché ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori.

I posto sono così suddivisi:

1 posto specialità telematica – informatica

1 posto specialità psicologia

Possono partecipare, per una sola specialità, coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:

-non abbiano superato il giorno di compimento del:45° anno di età, se militari dell’Arma dei Carabinieri, con almeno cinque anni di servizio e che abbiano riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a “eccellente”

-34° anno di età, se Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno di servizio e se Ufficiali Inferiori delle forze di completamento

-32° anno di età, se non appartenenti alle precedenti categorie

-siano in possesso della cittadinanza italiana

-godano dei diritti civili e politici

-siano in possesso di una delle lauree magistrali richieste a seconda della specialità per cui si concorre

Le classi di laurea richieste e tutti gli altri requisiti possono essere consultati all’interno del Bando di Concorso.

SCARICA IL BANDO>>>>>

