Concorso 87 Vice Direttori Vigili del Fuoco 2020 – Il 2% dei posti è riservato agli Ufficiali delle Forze Armate – SCADENZA 11-06-2020

Roma, 16 mag 2020 – E’ stato pubblicato il Bando 2020 del Concorso Pubblico, per esami, a 87 posti nella qualifica di Vice Direttore del ruolo dei Direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Scadenza 11-06-2020.



Il Concorso Vice Direttori Vigili del Fuoco 2020 prevede 87 Posti, di cui:

a) Il 25% riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (in seguito C.N.V.V.F.) in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti sottoindicati, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire di tale riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria

b) Il 10% riservato al personale volontario del C.N.V.V.F. che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di 200 giorni di servizio e che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria

c) Il 2% riservato agli Ufficiali delle Forze Armate che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, la ferma biennale.

SCARICA IL BANDO>>>>>

Cerca nel sito Search for: