Concorso Interno 111 Allievi Marescialli Marina Militare 2020 – SCADENZA 30-05-2020

Roma, 16 mag 2020 – E’ stato pubblicato il Bando del Concorso Interno, per titoli ed esami, 111 Allievi Marescialli Marina Militare 2020, valido per l’ammissione al 20° corso complementare della Marina Militare per la successiva immissione nel Ruolo dei Marescialli della stessa Forza Armata.

Il Concorso Interno mette a disposizione 111 posti, così ripartiti:

32 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Sergenti della Marina Militare

79 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente della Marina Militare

REQUISITI DEL CONCORSO

Possono partecipare al Concorso Interno 111 Allievi Marescialli Marina Militare 2020:

a) gli appartenenti al ruolo dei Sergenti della Marina Militare che:

• non abbiano superato il giorno di compimento del 52° anno di età

• appartengano alle categorie/specialità specificate negli ALLEGATI A e A1

• abbiano compiuto 4 anni nel servizio permanente, considerando valido, a tal fine, anche il servizio svolto nel ruolo dei Volontari in SP della Marina Militare. Non vanno computati come servizio i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati

• abbiano riportato la qualifica non inferiore a “superiore alla media” o giudizio corrispondente nell’ultimo triennio in servizio permanente

• abbiano conseguito o siano in grado di conseguire entro l’anno 2020 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione all’università

b) gli appartenenti al ruolo dei Volontari in SP della Marina Militare che:

• non abbiano superato il giorno di compimento del 52° anno di età

• appartengano alle categorie/specialità specificate negli ALLEGATI A e A1

• abbiano compiuto 7 anni di servizio, di cui almeno 3 in servizio permanente. Non vanno computati come servizio i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati

• abbiano riportato la qualifica non inferiore a “superiore alla media” o giudizio corrispondente nell’ultimo triennio in servizio permanente

• abbiano conseguito o siano in grado di conseguire entro l’anno 2020 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione all’università

La domanda di partecipazione potrà essere presentata, esclusivamente online tramite il portale dei Concorsi del Ministero della Difesa, entro il 30 Maggio 2020. La procedura per l’invio della domanda di partecipazione è esplicitata all’interno del Bando di Concorso.

