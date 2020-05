Concorso Interno 300 Sergenti Aeronautica 2020 – SCADENZA 20-05-2020

Roma, 16 mag 2020 – Ancora pochi giorni per la presentazione delle domande per il Concorso Interno Sergenti Aeronautica 2020 mette a disposizione 300 posti così ripartiti:

a) 180 posti – Concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. dell’Aeronautica Militare da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata.È possibile presentare domanda di partecipazione per una sola delle tipologie di posti a concorso.

b) 120 posti – Concorso interno, per titoli, per l’ammissione al 23° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. dell’Aeronautica Militare da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata.

SCARICA IL BANDO>>>>

Cerca nel sito Search for: