RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO: SONO 500 GIORNI CHE IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA LAVORANO CON IL CONTRATTO DI LAVORO SCADUTO IL 31.12.2018

Roma, 16 mag 2020 – SI TRATTA DEL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO TRIENNIO 2019/21. Certo siamo in emergenza sanitaria ed economica, ma chi lavora, siano essi nel settore privato che in quello statale, vanno considerati e tutelati. I Soldi sono in parte gia’ stanziati, manca solo di approfondire l’accordo e firmarlo. Segue articolo uscito ieri sul giornale IlMessaggero.it – Forze di polizia senza contratto di lavoro da 500 giorni: per la categoria oggi è una data da ricordare, perché da circa un anno e mezzo chiedono «al governo di procedere ai tavoli di confronto e al rinnovo, con risorse adeguate, senza indugio». L’aspetto principale riguarda la parte economica, ma anche quella normativa. Ieri i sindacati hanno incontrato il capo della Polizia Franco Gabrielli e, a lui, hanno rinnovato la richiesta di una maggiore tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per i poliziotti nella fase 2 dell’emergenza coronavirus, e anche il rinnovo del contratto. L’articolo completo continua qui >>>



