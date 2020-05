LA SOLITA SOLFA…PICCHIA QUATTRO AGENTI POI RIMESSO IN LIBERTA’ – IN ITALIA AGGREDIRE LE FORZE DELL’ORDINE E RIMANERE IMPUNITI E’ NORMALE, ORMAI LO SANNO TUTTI

Roma 17 mag. 2020 – A Milano un uomo fermato per un controllo ha mandato quattro poliziotti in ospedale e dopo l’arresto e’ tornato in liberta’ praticamente mentre ancora loro si facevano curare in ospedale.

Ora sorvolando sulla banalita’ del fatto che aver avuto un taser avrebbe evitato questo inutile delirio nel bel mezzo di una stazione ferroviaria ci chiediamo se davvero si puo’ pensare che il sistema sicurezza possa funzionare cosi’ .

Lo afferma Valter Mazzetti Segretario Generale dell’Fsp Polizia di Stato dopo che agenti della polizia ferroviaria della stazione di Milano Bovisa hanno arrestato un cittadino nigeriano pluripregiudicato di 30 anni per resistenza violenza e minaccia a pubblico ufficiale indagato inoltre in stato di liberta’ per interruzione di pubblico servizio ma subendo una violenta aggressione per cui 4 sono finiti in ospedale uno con un ginocchio gravemente ferito.

Nel corso della direttissima poi l’arrestato per il quale il pm aveva chiesto la custodia in carcere e’ stato rimesso in liberta’ con solo obbligo di firma. Tutto sara’ andato in modo perfettamente legale ma in linea di principio e secondo un comune senso di equita’ e’ corretto che mentre ancora le forze dell’ordine compilano scartoffie dopo un arresto chi delinque se ne torni a casa come nulla fosse.

Un uomo che ha ferito dei poliziotti e che ha precedenti identici, qualcosa decisamente non va. La verita’, conclude Mazzetti, e’ che in Italia aggredire un operatore in divisa e’ normale e il fatto che lo Stato non reagisca e se ne freghi nella maggior parte dei casi sta alla base della volonta’ di chi lo fa nella certezza di non subire conseguenze”.

Cerca nel sito Search for: