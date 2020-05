TRASPORTI PUBBLICI GRATUITI PER I MILITARI IN SICILIA / Ad usufruirne sara’ il solo personale dell’Esercito? Il disappunto del Sindacato SIAM

Roma, 17 mag 2020 – Comunicato stampa. Il Sindacato Aeronautica – SIAM denuncia: “Per il Governo Musumeci esiste solo l’Esercito, la Sicilia può anche fare a meno di Aeronautica e Marina.

“Come Sindacato Aeronautica Militare – SIAM siamo esterrefatti dalle affermazioni dell’Assessore Regionale Falcone, il quale sostiene che tra le Forze Armate, solo l’Esercito concorre all’Ordine Pubblico o interviene nell’ambito delle emergenze per le calamità naturali, come quelle che hanno coinvolto la Regione negli anni passati, al solo scopo di giustificare l’estensione esclusivamente all’Esercito della possibilità di viaggiare gratis sui mezzi pubblici della A.S.T.” – afferma il Segretario Generale del SIAM, Paolo Melis – “All’esponente del Governo Mususmeci, vorremmo ricordare a titolo di esempio, le attività di Soccorso Aereo fornita dall’Aeronautica Militare per le ricerca di dispersi in mare – continua Melis – le campagne antincendio, l’assistenza al volo necessaria a tutti i velivoli che percorrono i cieli della Regione, compresi quelli dell’Esercito. Inoltre lo invitiamo, ogni volta che prende un aereo, a scorgere meglio il personale dell’Aeronautica impegnato nel presidio degli aeroporti siciliani.”.

Conclude poi Melis: “Si potrebbe continuare con questa elencazione ancora per molto. Ma crediamo che il concetto sia molto chiaro a chi ha veramente ha voglia di comprendere. Dobbiamo nostro malgrado constatare l’approccio superficiale al problema da parte dell’Assessore, per questo abbiamo scritto una lettera al Presidente Mususmeci invitandolo ad intervenire, perché, più che la sostanza del provvedimento, ferisce il mancato riconoscimento dell’impegno e del lavoro svolto da tanti uomini e donne che indossano le stellette, per la difesa di quelle Libere Istituzioni delle quali anche la Regione Siciliana è parte.”

SIAM Sindacato Aeronautica Militare

