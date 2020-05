CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE / Il Governo ha nominato il nuovo Presidente. Stipulata una nuova convenzione bancaria . Elargizione di prestiti personali prima e seconda casa. Anticipo liquidazione agli Ufficiali delle FF.AA..

Roma, 19 mag 2020 – LE NOVITA’ DELLA NUOVA CONVENZIONE. Nomina del nuovo presidente della CASSA di previdenza. Saranno concessi dalla banca convenzionata: prestiti particolarmente agevolati per la prima o seconda casa; anticipo dell’indennita’ supplementare riservato al solo personale militare “Ufficiali” delle Forze Armate. Per le altre opportunita’/agevolazioni previste dalla CASSA di previdenza si rimanda alla lettura del Regolamento, reperibile sui siti Istituzionali della Difesa.



Il Governo nomina del nuovo presidente della Cassa di previdenza.

Il Consiglio dei Ministri del 14/5/2020 ha deliberato: su proposta del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, a seguito dell’acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, il conferimento al Generale di divisione aerea Giandomenico TARICCO dell’incarico di Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

Concessione di Mutui casa.

Il mutuo deve essere finalizzato per l’acquisto o ristrutturazione di immobili a uso civile, prima o seconda casa a beneficio di tutto il personale militare iscritto ai rispettivi Fondi della Cassa di previdenza e a condizioni economiche particolarmente favorevoli.

Personale non iscritto alla Cassa di previdenza.

L’iscrizione alla Cassa di previdenza e’ obbligatorio da sempre per il personale Ufficiali e Marescialli di Esercito, Marina e Aeronautica, ed ha un costo (trattenuta) mensile proporzionato allo stipendio percepito. Con l’introduzione della nuova categoria Graduati, il legislatore non ha mai previsto l’estensione di questa possibilita’ (poi obbligatoria) al personale Graduati di Esercito, marina e Aeronautica. Quindi questa rimane l’unica categoria esclusa dal fondo di previdenza.

