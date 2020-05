BOZZA del Decreto-Legge recante misure in materia si salute, sostegno al lavoro e all’economia

Roma, 20 mag 2020 – Un documento di quasi 300 articoli, che serviranno a rilanciare il Paese. Un Paese colpito duramente dall’emergenza coronavirus, sia dal punto di vista sanitario che economico e lavorativo. Sara’ un periodo molto duro e si spera che l’Italia riesca a superarlo senza tanti sacrifici. In aiuto arriveranno anche dei prestiti Europei. Si parla di una forte contrazione del PIL, circa – 9 per cento. Di un forte aumento del debito pubblico che arrivera’ a circa il 160 per cento del PIL. In sostanza significa che lo Stato incassa 100,00 euro e ne spende per i suoi fabbisogni 160,00 euro. Un meccanismo che andra’ corretto al piu’ presto altrimenti il debito pubblico andra’ fuori controllo in poco tempo.

