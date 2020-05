CITTADINI IN DIVISA / Intervento di Grazioso Salvatore Cosentino (segretario generale aggiunto del Sindacato dei Militari)

Roma 20 mag 2020 – Puntata di “Cittadini in divisa” di lunedì 18 maggio 2020 con gli interventi di Luca Marco Comellini (segretario del Partito per la tutela dei diritti dei Militari e delle Forze di Polizia, Partito per la Tutela dei Diritti dei Militari), Grazioso Salvatore Cosentino (segretario generale aggiunto del Sindacato dei Militari). Sono stati discussi i seguenti argomenti: Camera, Dipendenti, Diritti Civili, Forze Armate, Parlamento, Pdm, Riforme, Sindacato.

