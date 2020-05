FESI 2019 POLIZIA DI STATO. ECCO L’ACCORDO FIRMATO. PRESTO I SOLDI IN BUSTA PAGA

Roma, 20 mag 2020 – I POLIZIOTTI PUNTANO AD UN PAGAMENTO VELOCE, ENTRO GIUGNO. Anche le Forze Armate sono a buon punto. Perche’ non pagare per tutti questo FESI 2019 entro giungo o al massimo a luglio? Sono soldi che comunque andranno spesi e rimessi sul mercato dal personale, dando un aiuto al commercio.

Segue la nota del Sindacato SILP/CGIL.

Come fortemente voluto e sollecitato dalla Federazione Silp Cgil – Uil Polizia, dopo l’intesa sul Fesi 2019, ci è stato trasmesso il testo dell’Accordo firmato. Adesso tutte le procedure amministrative propedeutiche al pagamento possono essere celermente attivate. Inoltre, auspichiamo che, nel seguito dell’Accordo, con cui si dovranno distribuire ai colleghi ulteriori 32 milioni di euro (somma destinata al rinnovo contrattuale, ma devoluta eccezionalmente – quindi non in modo strutturale – in favore del Fesi), vi sia convergenza sulla proposta già avanzata dalla nostra Federazione sindacale: incrementare in maniera particolarmente significativa il quantum destinato alla produttività collettiva, unico emolumento di cui beneficia tutto il personale.

Qui puoi prelevare l’accordo sul FESI della Polizia firmato il 7/5/2020 >>>

