Quesiti pervenuti in materia di redazione della documentazione caratteristica, nei casi di fruizione di “terapie salvavita”

Roma, 20 mag 2020 – CIRCOLARE PERSOMIL: Sono pervenuti alcuni quesiti, concernenti la redazione della documentazione caratteristica nei casi di fruizione di “terapie salvavita”. Come è noto, il particolare istituto è stato disciplinato, da ultimo, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante: “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare, integrativo del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170” (in particolare gli articoli 17 e 40).

