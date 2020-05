CONCORSI MILITARI AMBITO MINISTERO DIFESA / RETTIFICA, Modifiche al bando di concorso per le Accademie militari delle Forze armate. Anno accademico 2020-2021. Decreto PERSOMIL del 6.5.2020

IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017, recante disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, recante «Titoli di studio e ulteriori requisiti, nonche' modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate»; Visto il decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 102 del 27 dicembre 2019, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie militare, navale e aeronautica per l'anno accademico 2020-2021 - integrato dal decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0042221 del 29 gennaio 2020 - in particolare l'art. 1, comma 4; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del quale, tra l'altro, sono state sospese le procedure concorsuali in atto; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare l'art. 87, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative; Viste le lettere n. M_D E0012000 REG2020 0065707 del 15 aprile 2020, n. M_D MSTAT 0028112 del 20 aprile 2020, n. M_D ARM001 REG2020 0039422 del 24 aprile 2020 e n. 156/6-1-2019 U del 23 aprile 2020 con le quali, rispettivamente, gli Stati maggiori di Esercito, Marina e Aeronautica e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri hanno chiesto di apportare le necessarie modifiche alle procedure concorsuali, indette con il citato decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019, al fine di poter svolgere le prove e gli accertamenti non ancora svolti nei tempi previsti e nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19; Considerato che le modifiche richieste rispettano le disposizioni di cui ai citati decreti del Ministro della difesa 1° settembre 2017 e 18 ottobre 2018; Ritenuto pertanto, necessario accogliere tali richieste, ivi comprese l'estensione della validita' della documentazione da produrre da parte dei concorrenti e la ridefinizione dei calendari di svolgimento di tutte le prove e accertamenti; Considerato altresi', vista l'entrata in vigore del citato decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, il quale ha introdotto modifiche al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da dover recepire nel presente decreto di modifica del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019; Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0086367 del 20 febbraio 2020, con cui al Gen. B. Lorenzo Santella, quale Vice direttore della Direzione generale per il personale militare, e' attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso; Decreta: Art. 1 Per i motivi citati nelle premesse, le date e i calendari di svolgimento delle prove concorsuali non ancora svolte sono annullate. Le nuove date e i nuovi calendari di svolgimento delle stesse saranno rese note con le modalita' di cui all'art. 6, commi 8 e 9 del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019.

Art. 2 Per i motivi citati nelle premesse, tutta la documentazione sanitaria da produrre da parte dei candidati - di cui alle Sezioni 3 delle Appendici al bando - e scaduta per effetto della sospensione delle procedure concorsuali, fatta eccezione del referto attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi o urine, conserva la propria validita' fino all'effettuazione delle prove e accertamenti per i quali e' stata richiesta, salvo diverso avviso delle commissioni per gli accertamenti psicofisici che ne potranno chiedere, se necessario, un aggiornamento.

Art. 3 Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell'art. 6 «Svolgimento dei concorsi» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: «1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: a) prova scritta di preselezione; b) prova scritta di selezione culturale; c) prova di conoscenza della lingua inglese; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti psicofisici; f) accertamenti attitudinali; g) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario); h) prova orale di matematica; i) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera; l) tirocinio. 2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: a) prova scritta di selezione culturale e prova di conoscenza della lingua inglese; b) accertamenti psicofisici; c) accertamenti attitudinali; d) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario militare marittimo); e) prove di efficienza fisica; f) prova orale di matematica (per i concorrenti aspiranti ai posti per i Corpi vari); g) prova orale di biologia (per i concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario militare marittimo); h) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera. 3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: a) prova scritta di preselezione; b) prova scritta di conoscenza della lingua italiana; c) prova di conoscenza della lingua inglese; d) accertamenti psicofisici; e) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario); f) prove di efficienza fisica; g) accertamenti attitudinali e comportamentali; h) componimento breve in lingua italiana; i) prova orale di matematica; l) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera. 4. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: a) prova scritta di preselezione; b) prove di efficienza fisica; c) prova scritta di conoscenza della lingua italiana (eventualmente somministrata in lingua tedesca per i concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera d); d) accertamenti psicofisici; e) accertamenti attitudinali; f) prova di conoscenza della lingua inglese; g) prova facoltativa di ulteriore lingua straniera; h) prova orale su materie indicate nell'Appendice al bando; i) tirocinio. 5. ... omissis ... 6. ... omissis ... 7. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. Saranno altresi' considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, i concorrenti che prima dell'inizio ovvero nel corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza possibilita' di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'iter concorsuale. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente bando o del concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare e per la contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato, alle simulazioni delle prove scritte dell'esame di Stato stesso e alle prove INVALSI (entrambe annualmente calendarizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca). In tali ipotesi gli interessati dovranno far pervenire un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione - almeno sette giorni prima per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) - con in allegato copie in formato PDF o JPEG, di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione pubblica e della documentazione probatoria. In particolare, in caso di contestuale svolgimento delle prove dell'esame di Stato, delle simulazioni dello stesso e delle prove INVALSI, dovranno allegare apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione scolastica dalla quale risulti la convocazione per una prova del predetto esame di Stato. La riconvocazione, la cui data non sara' piu' modificabile e che potra' essere disposta solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), la riconvocazione avverra' esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Non si procedera' a riconvocazione, per i soli concorrenti per i posti per i Corpi sanitari, alla prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica. Le istanze dovranno essere inviate, per quanto di interesse, agli indirizzi di posta elettronica di cui al precedente art. 5, comma 3.».

Art. 4 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell'art. 7 «Commissioni» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): 1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi; 2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 3) la commissione per le prove di efficienza fisica; 4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 5) la commissione per la valutazione dei frequentatori del tirocinio; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): 1) la commissione valutatrice per la prova scritta di selezione culturale e per la prova di conoscenza della lingua inglese; 2) la commissione esaminatrice per le prove orali e per la formazione delle graduatorie finali; 3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 4) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 5) la commissione per le prove di efficienza fisica; 6) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 7) la commissione per l'assegnazione dei vincitori ai Corpi; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): 1) la commissione per la prova scritta di preselezione; 2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 3) la commissione esaminatrice per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per il componimento breve in lingua italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie generali di merito; 4) la commissione per le prove di efficienza fisica; 5) la commissione per gli accertamenti attitudinali e comportamentali. La valutazione delle prove di efficienza fisica potra' essere effettuata, per motivi organizzativi, dalla commissione per gli accertamenti attitudinali e comportamentali; d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d): 1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana (compresi gli eventuali questionari somministrati in lingua tedesca), per la prova orale, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per la prova facoltativa di ulteriore lingua straniera e per la formazione della graduatoria; 2) la commissione per le prove di efficienza fisica; 3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 5) la commissione per la valutazione dei frequentatori del tirocinio.».

Art. 5 Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 3 dell'art. 9 «Prova scritta di selezione culturale» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: «1. La prova scritta di selezione culturale, consistente nella somministrazione di un questionario con test a risposta multipla, sara' prevista per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b): 2. ... omissis ... 3. Il punteggio riportato sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie finali dei concorsi. In particolare, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova scritta di selezione culturale (determinati con i criteri di cui all'Appendice Esercito al bando), la commissione esaminatrice provvedera' a formare una graduatoria, utile al fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive (entro i limiti numerici di cui alla stessa Appendice Esercito al bando).».

Art. 6 Per i motivi citati nelle premesse, i commi 3, 4 e 6 dell'art. 10 «Accertamenti psicofisici» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: «3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da parte della commissione competente per gli accertamenti psicofisici, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Tale termine non potra' superare: a) Esercito: i venti giorni successivi il termine degli accertamenti psicofisici; b) Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica; c) Aeronautica: i cinque giorni antecedenti le prove di efficienza fisica; d) Arma dei carabinieri: la data di formazione della graduatoria di ammissione al tirocinio. I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio degli accertamenti psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 4. Le concorrenti che si troveranno in stato di gravidanza, e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi dell'art. 640, commi 1-bis e ter del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 20. Dette concorrenti saranno comunque ammesse, con riserva, a sostenere le successive prove orali e all'eventuale prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica, oltre ad altre prove eventualmente indicate nelle Appendici al bando. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del presente comma sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 5. ... omissis ... 6. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera, b) e salvi i casi in cui non sia diversamente disposto nella relativa Appendice Marina militare al bando, i concorrenti giudicati inidonei potranno produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza di ulteriori accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni potranno esercitare tale facolta' improrogabilmente entro il giorno successivo a quello della comunicazione del motivo di inidoneita' facendo pervenire la predetta istanza, firmata dall'interessato e vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di cui al precedente art. 5, comma 3, lettera b). Tale istanza dovra' essere integrata mediante l'invio (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC)) al predetto indirizzo, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, di copia in formato PDF o JPEG, di un valido documento di identita' del candidato (qualora minorenne, di entrambi i genitori o del genitore che esercita l'esclusiva potesta' o, in mancanza, del tutore) rilasciato da un'Amministrazione pubblica e di copia in formato PDF o JPEG di idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati.».

Art. 7 Per i motivi citati nelle premesse, l'art. 13 «Prova scritta di composizione italiana» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «Art. 13 (Prova scritta di conoscenza della lingua italiana e componimento breve in lingua italiana). - 1. La prova scritta di conoscenza della lingua italiana, prevista per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere c) e d), consistera' nella somministrazione di un questionario con test a risposta multipla. La prova si svolgera' con le modalita' riportate nelle relative Appendici al bando. 2. I concorrenti ammessi alle prove scritte di conoscenza della lingua italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno indicati nell'avviso di cui al precedente art. 6, comma 8, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Alla sola prova scritta di conoscenza della lingua italiana, nell'ambito del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), saranno ammessi, con riserva, anche i concorrenti che ancora non avranno svolto le prove di efficienza fisica. 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. 4. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi dal concorso. 5. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), il voto della prova scritta di conoscenza della lingua italiana fara' media con quello conseguito in un componimento breve in lingua italiana che sara' svolto in concomitanza con le prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali e comportamentali di cui al successivo art. 15. Il punteggio ottenuto dalla media dei voti conseguiti nelle predette due prove di lingua italiana sara' utile per la formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 20. 6. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), la commissione esaminatrice provvedera' a formare una graduatoria, utile al fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive (entro il limite numerico di cui alla stessa Appendice Arma dei carabinieri al bando). I concorrenti ammessi alla prova con riserva, di cui al precedente comma 2, che saranno ricompresi nel predetto limite numerico, saranno successivamente sottoposti alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 11. Il punteggio conseguito nella prova scritta di conoscenza della lingua italiana sara', inoltre, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 20.».

Art. 8 Per i motivi citati nelle premesse, l'art. 18 «Prova di informatica» e' abrogato.

Art. 9 Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1, 2, 4, 5, 9, 11 e 12 dell'art. 19 «Tirocinio» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: «1. La convocazione al tirocinio avverra', per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e d), con le modalita' di cui al precedente art. 6, commi 8 e 9. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti a prove e accertamenti nelle aree indicate nelle Appendici al bando, in cui sono anche riportati i relativi punteggi attribuibili. 2. Il tirocinio avra' una durata di circa trenta giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari, scolastiche e attitudinali/comportamentali. 3. ... omissis ... 4. Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio stesso, per taluni concorrenti insorgano dubbi sulla persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, sara' facolta' dell'Accademia inviare detti concorrenti all'osservazione delle competenti commissioni per gli accertamenti psicofisici, nominate nell'ambito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la persistenza dell'idoneita' medesima. 5. I concorrenti convocati per la frequenza del tirocinio dovranno consegnare: a) fotografia recente, formato tessera (cm 4 × 5), con scritto in basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia; b) certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; c) in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella. 6. ... omissis ... 7. ... omissis ... 8. ... omissis ... 9. I concorrenti di cui al precedente comma 7, lettera b), saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualita' di Allievi. Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi. 10. ... omissis ... 11. I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia, ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto. 12. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia, saranno forniti di vitto e alloggio e sara', inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari. Non sara' consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri concorsi.».

Art. 10 Per i motivi citati nelle premesse, nelle Sezioni 2 delle Appendici del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019, in particolare nel Paragrafo 3 dell'Appendice Esercito, nei Paragrafi 2 delle Appendici Marina militare e Aeronautica militare e nel Paragrafo 4 dell'Appendice Arma dei carabinieri «Accertamenti psicofisici» il riferimento al giudizio di inidoneita' in caso il candidato sottoposto a visita medica presenti tatuaggi e' integralmente sostituito dal seguente: «La commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui al regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche.».

Art. 11 Per i motivi citati nelle premesse, il prospetto di cui alla Sezione 2 «Svolgimento del concorso» dell'Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: ===================================================================== | | | Durata | | | Luogo di | prova/accertamento in | | Prova/Accertamento |svolgimento (1) | giorni | +=========================+================+========================+ | Prova scritta di | | | | preselezione | | 1 | +-------------------------+ +------------------------+ | Prova scritta di | | | | selezione culturale | | 1 | +-------------------------+ | | |Prova di conoscenza della| | | | lingua inglese | | | +-------------------------+ +------------------------+ | Prove di efficienza | Foligno | circa 4 (2) | | fisica | | | +-------------------------+ | | |Accertamenti psicofisici | | | +-------------------------+ | | |Accertamenti attitudinali| | | +-------------------------+ +------------------------+ | Prova scritta di | | | | selezione culturale in | | 1 | | biologia, chimica e | | | | fisica (3) | | | +-------------------------+ +------------------------+ |Prova orale di matematica| | | +-------------------------+ | 1 | | Prova orale facoltativa | | | | di ulteriore lingua | | | | straniera | | | +-------------------------+----------------+------------------------+ | Tirocinio | Modena | circa 30 | +-------------------------+----------------+------------------------+ | (1) Foligno: Centro di selezione e reclutamento nazionale | | dell'Esercito, viale Mezzetti n. 2; | | Modena: Accademia militare, piazza Roma n. 15; | | (2) esclusi sabato e giorni festivi; | | (3) solo per i concorrenti per i posti per il Corpo sanitario. | +-------------------------+----------------+------------------------+ Per effetto della presente rimodulazione della successione delle prove, la numerazione dei Paragrafi della Sezione 2 non e' piu' cronologica.

Art. 12 Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 2 della Sezione 2 «Prove di efficienza fisica» dell'Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «2.2. Prove di efficienza fisica (art. 11 del bando). Le prove di efficienza fisica consisteranno nell'esecuzione di esercizi obbligatori. Il mancato raggiungimento dei parametri di idoneita' di seguito indicati, anche in uno solo degli esercizi determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della competente commissione e, quindi, l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi determinera' il giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le modalita' di seguito indicate fino a un massimo di punti 10,5. Nella medesima tabella sono indicati gli esercizi obbligatori (simulazione del sollevamento della bomba da mortaio da 120 mm, simulazione dell'armamento di una mitragliatrice, simulazione del trascinamento di un ferito, corsa piana di metri 2000) e i parametri (distinti per sesso) per il conseguimento dell'idoneita' e per l'attribuzione dei punteggi incrementali. ===================================================================== | | | Parametri di | | | | | attribuzione | | | |Parametri di | punteggi | Punteggio | | Esercizi | idoneita' | incrementali | massimo | +=====================+=============+=================+=============+ | Uomini | +---------------------+-------------+-----------------+-------------+ | | | 0,25 punti per | | | | | ogni ulteriore | | | simulazione del | |alzata (fino a un| | | sollevamento della | minimo 6 | massimo di 12 | | | bomba da mortaio da |alzate tempo | oltre al numero | | | 120 mm |massimo 60'' | minimo) | 3 punti | +---------------------+-------------+-----------------+-------------+ | | | 0,125 punti per | | | | | ogni ulteriore | | | | minimo 6 |trazione (fino a | | | simulazione | trazioni |un massimo di 24 | | |dell'armamento di una|tempo massimo| oltre al numero | | |mitragliatrice 20 kg | 60'' | minimo) | 3 punti | +---------------------+-------------+-----------------+-------------+ | | | 0,075 punti per | | | |tempo massimo| ogni secondo in | | | simulazione del |60'' lungo un| meno (fino a un | | | trascinamento di un |tragitto di m| massimo di 40'' | | | ferito |20 e ritorno | in meno) | 3 punti | +---------------------+-------------+-----------------+-------------+ | | | 0,025 punti per | | | | | ogni secondo in | | | | | meno (massimo | | |corsa piana di metri |tempo massimo|60'') rispetto al| | | 2000 | 9' | tempo massimo | 1,5 punti | +---------------------+-------------+-----------------+-------------+ | Donne | +---------------------+-------------+-----------------+-------------+ | | | 0,25 punti per | | | | | ogni ulteriore | | | simulazione del | |alzata (fino a un| | | sollevamento della | minimo 4 | massimo di 12 | | | bomba da mortaio da |alzate tempo | oltre al numero | | | 120 mm |massimo 80'' | minimo) | 3 punti | +---------------------+-------------+-----------------+-------------+ | | | 0,125 punti per | | | | | ogni ulteriore | | | | minimo 4 |trazione (fino a | | | simulazione | trazioni |un massimo di 24 | | |dell'armamento di una|tempo massimo| oltre al numero | | |mitragliatrice 10 kg | 80'' | minimo) | 3 punti | +---------------------+-------------+-----------------+-------------+ | | | 0,1 punti per | | | |tempo massimo| ogni secondo in | | | simulazione del |80'' lungo un| meno (fino a un | | | trascinamento di un |tragitto di m| massimo di 30'' | | | ferito |20 e ritorno | in meno) | 3 punti | +---------------------+-------------+-----------------+-------------+ | | | 0,025 punti per | | | | | ogni secondo in | | | | | meno (massimo | | |corsa piana di metri |tempo massimo|60'') rispetto al| | | 2000 | 10'15'' | tempo massimo | 1,5 punti | +---------------------+-------------+-----------------+-------------+ I concorrenti convocati alle prove di efficienza fisica dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche e dovranno essere muniti della documentazione di cui all'art. 11, comma 3 del bando. Di seguito, sono riportate le modalita' di svolgimento delle prove che - oltre a essere visionabili in apposito filmato presente nel sito web www.esercito.difesa.it - saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un membro della commissione per le prove di efficienza fisica: simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm. Il concorrente dovra' iniziare la prova in posizione accosciata, impugnando il corpo del simulacro della bomba da mortaio da 120 mm, del peso di 18,860 kg, che trovera' appoggiato a terra con l'apposito anello di sicurezza rivolto verso il basso, in corrispondenza della corona rigata. Al via, il candidato dovra' assumere la posizione eretta portando la bomba al petto e quindi sollevarla fino a distendere completamente le braccia verso l'alto, tenendola in posizione obliqua per il caricamento. Raggiunta tale posizione, il candidato dovra' ritornare alla posizione di partenza, effettuando i movimenti a ritroso e quindi ripetere l'intero esercizio. Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coincidera' con lo start del cronometro, dovra' eseguire, senza soluzione di continuita', un numero di sollevamenti: maggiore o uguale a 6 entro il tempo massimo di 60 secondi, se di sesso maschile; maggiore o uguale a 4 entro il tempo massimo di 80 secondi, se di sesso femminile. Saranno conteggiati a voce alta i sollevamenti correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta. Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell'idoneita', verra' applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto indicato nella tabella sopra riportata; simulazione dell'armamento di una mitragliatrice. Il concorrente dovra' iniziare la prova in posizione prona a tre appoggi: ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca esattamente sotto la linea delle anche; piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in linea con il ginocchio sinistro (destro, se mancino); mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in linea con la testa. Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio sospeso da terra, con busto e spalle in atteggiamento neutro e paralleli al suolo, il candidato dovra' effettuare una serie di trazioni del braccio la cui mano impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il busto. Una trazione sara' considerata completata nel momento in cui il manubrio verra' sollevato fino a toccare il costato, mantenendo le spalle parallele al suolo e tornando poi alla posizione di partenza. Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coincidera' con lo start del cronometro, dovra' eseguire, senza soluzione di continuita', un numero di trazioni: maggiore o uguale a 6, con un manubrio del peso di 20 kg, entro il tempo massimo di 60 secondi, se di sesso maschile; maggiore o uguale a 4, con un manubrio del peso di 10 kg, entro il tempo massimo di 80 secondi, se di sesso femminile. Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta. Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell'idoneita', verra' applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto indicato nella tabella sopra riportata; simulazione del trascinamento di un ferito. Il concorrente dovra' iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg gia' pronto al trasporto. Egli si porra' di fronte al lato corto del carico con quest'ultimo situato in corrispondenza dello spazio che intercorre tra le gambe quando sono poste con i talloni sotto le anche. Il candidato dovra' eseguire un'accosciata e afferrare con entrambe le mani la maniglia con cui sollevera' la porzione del carico a lui vicina, mentre l'altra porzione restera' poggiata a terra. Al via, il candidato dovra' percorrere un itinerario rettilineo ben delineato sul terreno della lunghezza di 20 m, percorsi i quali dovra' effettuare un'inversione di 180° ritornando, sempre lungo il precedente itinerario, verso la linea del traguardo (che coincide con la linea di partenza), percorrendo un totale di 40 m. Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coincidera' con lo start del cronometro, dovra' percorrere l'intero itinerario di andata e ritorno fino al completo superamento della linea del traguardo con tutto il carico, entro il tempo massimo di: 60 secondi, se di sesso maschile; 80 secondi, se di sesso femminile. In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell'idoneita', al numero di secondi risparmiati verra' applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 3 punti, secondo quanto indicato nella tabella sopra riportata; corsa piana 2.000 metri. Il concorrente dovra' eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante. Sara' cronometrato il tempo impiegato. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coincidera' con lo start del cronometro, dovra' percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di: 9', se di sesso maschile; 10'15'', se di sesso femminile. In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell'idoneita', al numero di secondi risparmiati verra' applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 1,5 punti, secondo quanto indicato nella tabella sopra riportata. La commissione si potra' avvalere di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti. Ciascuna prova sara' seguita da almeno un membro della commissione per le prove di efficienza fisica. Per ciascun concorrente verra' redatto un apposito verbale. Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa. Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneita' alle prove di efficienza fisica e' espresso allorche' il candidato non esegua il numero minimo richiesto di sollevamenti del simulacro della bomba da mortaio da 120 mm o di trazioni nella simulazione dell'armamento della mitragliatrice o termini la simulazione del trascinamento di un ferito o la corsa piana 2.000 metri in un tempo superiore a quello massimo indicato.

Art. 13 Per i motivi citati nelle premesse, l'ultimo periodo del Paragrafo 3 della Sezione 2 «Accertamenti psicofisici» dell'Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' abrogato.

Art. 14 Per i motivi citati nelle premesse, il terzo periodo del Paragrafo 4 della Sezione 2 «Accertamenti attitudinali» dell'Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' sostituito dal seguente: «Saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali, con riserva, anche i concorrenti di cui all'art. 10, commi 3 e 4 del bando.».

Art. 15 Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 5 della Sezione 2 «Prova scritta di composizione italiana» dell'Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «2.5. Prova scritta di selezione culturale (art. 9 del bando). I concorrenti che hanno superato lo sbarramento numerico della prova di preselezione saranno sottoposti alla prova scritta di selezione culturale. Il calendario di svolgimento della prova sara' reso noto con le modalita' di cui all'art. 6, comma 8. La prova avra' una durata di 100 minuti e consistera' nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla, cosi' ripartiti: 55 di lingua italiana, anche riguardanti aspetti orto-grammaticali e sintattici; 25 di matematica; 10 di educazione civica; 10 di storia. Il punteggio finale della prova sara' calcolato attribuendo 0,45 punti alle prime 50 risposte esatte e 0,15 punti alle restanti risposte esatte. Non e' previsto un punteggio decrementale in caso di risposte errate, non date o date multiple. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30. Sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati, la commissione esaminatrice, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive, provvedera' a formare due distinte graduatorie: una per i posti per le Armi e Corpi dell'Esercito; una per i posti per il Corpo sanitario. Secondo l'ordine delle predette graduatorie, i concorrenti saranno ammessi alle prove di efficienza fisica entro i seguenti limiti numerici: i primi settecentodieci concorrenti per i posti per le Armi e Corpi dell'Esercito; i primi sessantuno concorrenti per i posti per il Corpo sanitario. Saranno, inoltre, ammessi alle prove di efficienza fisica coloro che hanno conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nelle predette graduatorie.».

Art. 16 Per i motivi citati nelle premesse, il primo periodo del Paragrafo 6 della Sezione 2 «Prova di conoscenza della lingua inglese» dell'Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «I concorrenti, al termine della prova scritta di selezione culturale saranno sottoposti alla prova di conoscenza della lingua inglese.».

Art. 17 Per i motivi citati nelle premesse, l'ultimo periodo del Paragrafo 7 della Sezione 2 «Prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica» dell'Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «Saranno dichiarati idonei per l'accesso alle rispettive facolta' universitarie - e, pertanto, ammessi alla prova orale di matematica - secondo l'ordine della graduatoria redatta dalla competente commissione unica interforze i primi cinquantacinque concorrenti per i posti per il Corpo sanitario.».

Art. 18 Per i motivi citati nelle premesse, il primo periodo del Paragrafo 2 della Sezione 4 «Commissione esaminatrice» dell'Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «La commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi sara' composta da:».

Art. 19 Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 6 della Sezione 4 «Commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici» dell'Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' abrogato.

Art. 20 Per i motivi citati nelle premesse, il secondo periodo della Sezione 5 «Commissione esaminatrice» dell'Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di selezione culturale, nella prova di conoscenza della lingua inglese, nella prova orale di matematica, nel tirocinio e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti psicofisici e nella prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera.

Art. 21 Per i motivi citati nelle premesse, al termine della Sezione 5 «Graduatorie di merito e ammissione ai corsi» dell'Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' inserito il seguente periodo: «Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli Allievi, in base all'Arma/Corpo assegnato saranno tenuti a seguire i seguenti corsi universitari, ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza armata: novantacinque posti per Allievi ufficiali delle varie Armi: corso di laurea in scienze strategiche; dieci posti per Allievi ufficiali dell'Arma dei trasporti e materiali: corso di laurea in ingegneria i cui indirizzi sono cosi' ripartiti: quattro posti in ingegneria elettronica; quattro posti in ingegneria meccanica; due posti in ingegneria del veicolo; sedici posti per Allievi ufficiali del Corpo degli ingegneri: corso di laurea in ingegneria, i cui indirizzi sono cosi' ripartiti: due posti in ingegneria elettronica; un posto in ingegneria meccanica; due posti in ingegneria delle telecomunicazioni; tre posti in ingegneria informatica; otto posti in ingegneria civile; otto posti per Allievi ufficiali del Corpo di commissariato: corso di laurea in giurisprudenza; undici posti per Allievi ufficiali del Corpo sanitario: nove posti per il corso di laurea in medicina e chirurgia; un posto per il corso di laurea in medicina veterinaria; un posto per il corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche.».

Art. 22 Per i motivi citati nelle premesse, il prospetto di cui alla Sezione 2 «Svolgimento del concorso» dell'Appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: ===================================================================== | | | Durata | | | | Luogo di | in | Corpi | | Prova/Accertamento |svolgimento (1)| giorni | interessati | +==========================+===============+========+===============+ |Prova scritta di selezione| | | | | culturale e prova di | | | | | conoscenza della lingua | | | | | inglese | Ancona | 1 | tutti | +--------------------------+---------------+--------+---------------+ | Accertamenti psicofisici | Ancona | 2 | tutti | +--------------------------+ | | | |Accertamenti attitudinali | | | | +--------------------------+---------------+--------+---------------+ | Prova scritta selezione | | | Corpo | | culturale in biologia, | | | sanitario | | chimica e fisica | Foligno | 1 | militare | | | | | marittimo | +--------------------------+---------------+--------+---------------+ |Prove di efficienza fisica| Livorno | 3 | tutti | +--------------------------+ | +---------------+ |Prova orale di matematica | | | Corpi vari | +--------------------------+ | +---------------+ | Prova orale di biologia | | | Corpo | | | | | sanitario | | | | | militare | | | | | marittimo | +--------------------------+ | +---------------+ |Prova orale facoltativa di| | | | | lingua straniera | | | tutti | +--------------------------+---------------+--------+---------------+ |(1) Ancona: comprensorio della Marina militare di Piano San | |Lazzaro, via della Marina n. 1; Foligno: Centro di selezione | |e reclutamento nazionale dell'Esercito, viale Mezzetti n. 2; | |Livorno: Accademia navale, viale Italia n. 72. | +-------------------------------------------------------------------+

Art. 23 Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso del Paragrafo 3 della Sezione 2 «Accertamenti attitudinali» dell'Appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «Tali accertamenti, svolti a cura della competente commissione, consisteranno nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, intervista individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sara' svolta con le modalita' indicate nelle «Norme per la selezione attitudinale nel concorso prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale», emanate dal Comando scuole della Marina, e con riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina militare», emanata dalla Stato maggiore della Marina, entrambe vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articola in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine: ... omissis ...».

Art. 24 Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 9 della Sezione 2 «Tirocinio» dell'Appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' abrogato.

Art. 25 Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 8 della Sezione 4 «Commissione per il tirocinio» dell'Appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' abrogato.

Art. 26 Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso della Sezione 5 «Graduatorie di merito, assegnazione ai Corpi/Specialita' e ammissione ai corsi» dell'Appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma di quelli riportati nella prova scritta di selezione culturale e nella prova orale, cui sara' aggiunto il punteggio incrementale riportato nella prova di conoscenza della lingua inglese, l'eventuale punteggio incrementale assegnato per la prova orale facoltativa di lingua straniera e l'eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica.».

Art. 27 Per i motivi citati nelle premesse, il prospetto di cui alla Sezione 2 «Svolgimento del concorso» dell'Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: Parte di provvedimento in formato grafico Per effetto della presente rimodulazione della successione delle prove, la numerazione dei Paragrafi della Sezione 2 non e' piu' cronologica.

Art. 28 Per i motivi citati nelle premesse, gli ultimi due capoversi del Paragrafo 2 della Sezione 2 «Accertamenti psicofisici» dell'Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono abrogati.

Art. 29 Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 3 della Sezione 2 «Prova scritta di composizione italiana» dell'Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «2.3. Prova scritta di conoscenza della lingua italiana (art. 13 del bando). I concorrenti che hanno superato lo sbarramento numerico della prova scritta di preselezione saranno sottoposti alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana, finalizzata a valutare la conoscenza delle parole, del lessico, delle regole grammaticali e della conoscenza dell'analisi grammaticale, logica e del periodo. Il calendario di svolgimento della prova sara' reso noto con le modalita' di cui all'art. 6, comma 8. La prova consistera' nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla ripartiti in sinonimi e contrari, grammatica e significato delle parole. Il punteggio finale della prova sara' calcolato attribuendo 0,50 punti alle risposte esatte, 0 punti alle risposte non date e -0,125 punti alle risposte errate o multiple. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30. Il punteggio conseguito nella prova scritta di conoscenza della lingua italiana fara' media con quello del componimento breve in lingua italiana diventando «voto finale di italiano», il quale sara' utile per la formazione delle graduatorie finali di cui alla successiva Sezione 5. Al termine della prova scritta di conoscenza della lingua italiana, i concorrenti saranno sottoposti alla prova di conoscenza della lingua inglese, di cui al successivo Paragrafo 7. Saranno ammessi agli accertamenti psicofisici di cui al precedente Paragrafo 2 i concorrenti idonei sia alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana sia alla prova di conoscenza della lingua inglese.».

Art. 30 Per i motivi citati nelle premesse, nell'ambito del Paragrafo 5.1 della Sezione 2 «Disposizioni specifiche per le prove di efficienza fisica» dell'Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 il prospetto relativo al punteggio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica e' integralmente sostituito dal seguente: ===================================================================== | | | Punteggio | | | | | determinante | | |Tipologia della|Punteggio massimo| giudizio di | Ruoli | | prova | attribuibile | inidoneita' | interessati | +===============+=================+=================+===============+ | | |inferiore a punti| | |Prove di | |2,4 nel totale | | |efficienza | |delle quattro | | |fisica | 8 |prove | tutti | +---------------+-----------------+-----------------+---------------+

Art. 31 Per i motivi citati nelle premesse, il primo alinea, la «Tabella punteggi» e l'ultimo capoverso del Paragrafo 5.1 della Sezione 2 «Disposizioni specifiche per le prove di efficienza fisica» dell'Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: «prova obbligatoria con sbarramento: corsa piana metri 1000: effettuata percorrendo tale distanza su una pista, senza l'uso di scarpe chiodate;». ... omissis ... ===================================================================== | Tabella dei punteggi per i concorrenti di sesso maschile | ===================================================================== | | corsa piana metri | addominali tempo | | punti/esito | 1000 | massimo 2' | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | | inferiore a 3' e | | | 2 | 30,1'' | oltre 85 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | |da 3' e 30,1'' a 3'| | | 1,6 | e 40'' |da 71 a 85 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | 1,2 |da 3' e 40,1'' a 4'|da 56 a 70 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | |da 4' e 0,1'' a 4' | | | 0,8 | e 10'' |da 41 a 55 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | |da 4' e 10,1'' a 4'| | | 0,4 | e 20'' |da 30 a 40 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | 0 | /// |meno di 30 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | | superiore a 4' e | | | esito sfavorevole | 20'' | /// | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | | | piegamenti sulle | | | corsa piana metri | braccia tempo massimo | | punti/esito | 100 | 2' | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | 2 |inferiore a 12,6'' | oltre 50 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | 1,6 | da 12,6'' a 13'' |da 46 a 50 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | 1,2 |da 13,1'' a 13,5'' |da 40 a 45 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | 0,8 | da 13,6'' a 14'' |da 30 a 39 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | 0,4 |da 14,1'' a 15,5'' |da 20 a 29 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | 0 |maggiore di 15,5'' |meno di 20 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ ===================================================================== | Tabella dei punteggi per i concorrenti di sesso femminile | ===================================================================== | | corsa piana metri | addominali tempo | | punti/esito | 1000 | massimo 2' | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | | inferiore a 4' e | | | 2 | 0,1'' | oltre 70 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | |da 4' e 0,1'' a 4' | | | 1,6 | e 10'' |da 56 a 70 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | |da 4' e 10,1'' a 4'| | | 1,2 | e 20'' |da 41 a 55 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | |da 4' e 20,1'' a 4'| | | 0,8 | e 40'' |da 31 a 40 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | 0,4 |da 4' e 40,1'' a 5'|da 20 a 30 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | | | inferiore a 20 | | 0 | /// | ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | esito sfavorevole | maggiore di 5' | /// | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | | | piegamenti sulle | | | corsa piana metri | braccia tempo massimo | | punti/esito | 100 | 2' | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | 2 |inferiore a 15,1'' | oltre 35 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | 1,6 | da 15,1'' a 16'' |da 30 a 35 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | 1,2 | da 16,1'' 17'' |da 25 a 29 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | 0,8 | da 17,1'' a 18'' |da 20 a 24 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | 0,4 | da 18,1'' a 19'' |da 15 a 19 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ | 0 | maggiore di 19'' |meno di 15 ripetizioni | +-----------------------+-------------------+-----------------------+ ... omissis ... Al concorrente che sara' manifestamente danneggiato a causa di altro concorrente durante lo svolgimento della prova di corsa piana sara' consentita la ripetizione della prova stessa comunque non oltre la data di prevista conclusione delle prove stabilita dal calendario fissato dalla commissione.».

Art. 32 Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 6 della Sezione 2 «Prova di informatica» dell'Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «2.6. Componimento breve in lingua italiana (art. 13 del bando). La prova consistera' nello svolgimento di un componimento breve in lingua italiana volto a verificare, in particolare, il grado di padronanza nella lingua italiana da parte del concorrente, la sua maturita' di giudizio, la capacita' di esprimere le sue idee in maniera semplice e nel rispetto della grammatica e della sintassi. La prova si intendera' superata se il concorrente avra' conseguito un punteggio non inferiore a 18/30. Il punteggio conseguito nel componimento breve in lingua italiana fara' media con quello conseguito nella prova scritta di conoscenza della lingua italiana diventando «voto finale di italiano», il quale sara' utile per la formazione delle graduatorie finali di cui alla successiva Sezione 5.».

Art. 33 Per i motivi citati nelle premesse, il primo periodo del Paragrafo 7 della Sezione 2 «Prova di conoscenza della lingua inglese» dell'Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «La prova di conoscenza della lingua inglese sara' somministrata a tutti i concorrenti al termine della prova scritta di conoscenza della lingua italiana, di cui al precedente Paragrafo 3, a cura della competente commissione, mediante la somministrazione di un questionario a risposta multipla composto da 40 quesiti.».

Art. 34 Per i motivi citati nelle premesse, il primo periodo del Paragrafo 8 della Sezione 2 «Prova orale di matematica» dell'Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' abrogato.

Art. 35 Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 5 della Sezione 4 «Commissione esaminatrice per la prova scritta di composizione italiana, per la prova di informatica, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie» dell'Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «4.5. Commissione esaminatrice. La commissione esaminatrice per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per il componimento breve in lingua italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie sara' composta da: un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; due o piu' Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, membri; uno o piu' Ufficiali ovvero docenti civili o funzionari delle Amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana e per il componimento breve in lingua italiana; uno o piu' Ufficiali ovvero docenti civili o funzionari delle Amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova orale di matematica; uno o piu' Ufficiali ovvero docenti civili o funzionari delle Amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la prova di conoscenza della lingua inglese; uno o piu' Ufficiali ovvero docenti civili o funzionari delle Amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della materia, che potranno essere diversi in funzione della lingua straniera prescelta dai concorrenti, membri aggiunti la prova facoltativa di lingua straniera; un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo maresciallo ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. I membri aggiunti avranno diritto di voto o esprimeranno giudizi per le sole prove/materie per le quali sono aggregati.».

Art. 36 Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso della Sezione 5 «Graduatorie di merito» dell'Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «Ciascuna graduatoria sara' formata secondo l'ordine risultante dalla somma dei voti conseguiti dai concorrenti nelle prove scritte di italiano (media dei punteggi conseguiti nella prova scritta di conoscenza della lingua italiana e nel componimento breve in lingua italiana), in quella orale di matematica e nella prova di conoscenza della lingua inglese, con l'aggiunta dell'eventuale punteggio incrementale calcolato in relazione al voto riportato nella prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera.».

Art. 37 Per i motivi citati nelle premesse, il prospetto di cui alla Sezione 2 «Svolgimento del concorso» dell'Appendice Arma dei carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: ===================================================================== | | | Durata | | | Luogo di | prova/accertamento in | | Prova/Accertamento |svolgimento (1) | giorni | +=========================+================+========================+ | Prova scritta di | | | | preselezione | Roma | 1 | +-------------------------+ +------------------------+ | Prove di efficienza | | | | fisica | | 1 | +-------------------------+ +------------------------+ | Prova scritta di | | | | conoscenza della lingua | | 1 | | italiana | | | +-------------------------+ +------------------------+ |Accertamenti psicofisici | | 2/3 | +-------------------------+ + + |Accertamenti attitudinali| | | +-------------------------+ +------------------------+ |Prova di conoscenza della| | 2 | | lingua inglese | | | +-------------------------+ +------------------------+ | Prova facoltativa di | | | | ulteriore lingua | | 2 | | straniera (scritta) | | | +-------------------------+ + + | Prova facoltativa di | | | | ulteriore lingua | | | | straniera (orale) | | | +-------------------------+ +------------------------+ | Prova orale | | 1 | +-------------------------+----------------+------------------------+ | Tirocinio | Modena | 30 | +-------------------------+----------------+------------------------+ | (1) Roma: Centro nazionale di selezione e reclutamento | | dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153; | | Modena: Accademia militare, piazza Roma n. 15. | +-------------------------------------------------------------------+

Art. 38 Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 3 della Sezione 2 «Prova scritta di composizione italiana» dell'Appendice Arma dei carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «2.3. Prova scritta di conoscenza della lingua italiana (art. 13 del bando). I concorrenti che hanno superato le prove di efficienza fisica saranno sottoposti alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana (lingua tedesca per i concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo che, in domanda di partecipazione, hanno avanzato richiesta di sostenere la prova in tale lingua), volta a verificare la padronanza linguistica attraverso l'accertamento della conoscenza delle strutture fondamentali della lingua (ortografia, morfologia, sintassi, lessico e semantica), delle abilita' di ragionamento verbale induttivo nonche' della capacita' di comprensione di un testo scritto (intesa come capacita' di saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi). Alla prova saranno ammessi, con riserva, anche i concorrenti che ancora non avranno svolto le prove di efficienza fisica. Il calendario di svolgimento della prova sara' reso noto con le modalita' di cui all'art. 6, comma 9. La prova consistera' nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla. Per le modalita' di svolgimento saranno emanate norme tecniche di dettaglio con provvedimento del Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Dette norme saranno rese disponibili sul sito www.carabinieri.it Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30. Sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati, la commissione esaminatrice, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive, provvedera' a formare una graduatoria provvisoria. Secondo l'ordine della predetta graduatoria, i primi cinquecento concorrenti compresi nella predetta graduatoria e quelli che avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto utile saranno ammessi a sostenere le prove successive. I concorrenti ammessi con riserva alla prova e che si saranno collocati in posizione utile al termine della stessa, saranno convocati, per sciogliere la riserva, per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica di cui al precedente Paragrafo 2. Per tali concorrenti, i calendari di svolgimento delle prove di efficienza fisica saranno resi noti, con le modalita' di cui all'art. 6, comma 9 del bando, nei due giorni successivi a quelli di svolgimento della prova scritta di conoscenza della lingua italiana. Il punteggio conseguito nella prova scritta di conoscenza della lingua italiana sara' utile per la formazione della graduatoria finale di cui alla successiva Sezione 5.».

Art. 39 Per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 2 della Sezione 4 «Commissione esaminatrice» dell'Appendice Arma dei carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «2.6. Commissione esaminatrice. La commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per la prova orale, per la prova facoltativa di ulteriore lingua straniera e per la formazione della graduatoria di merito sara' composta da: un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di brigata, presidente; due Ufficiali superiori, membri; due qualificati esperti, civili o militari, di materie letterarie, membri aggiunti per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana; un qualificato esperto, civile o militare, di lingua tedesca, membro aggiunto per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana, per la valutazione dei questionari svolti in lingua tedesca (solo qualora dovessero essere presenti questionari svolti in lingua tedesca); non meno di due qualificati esperti, civili o militari, membri aggiunti per la prova orale, rispettivamente, di matematica, di storia contemporanea e dell'Arma dei carabinieri, di geografia e di costituzione e cittadinanza italiana; un qualificato esperto, civile o militare, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per le prove di lingua straniera; un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.

Art. 40 Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso della Sezione 5 «Graduatoria di merito e ammissione al corso» dell'Appendice Arma dei carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di conoscenza della lingua italiana, negli accertamenti psicofisici, nella prova di conoscenza della lingua inglese, nella prova facoltativa di ulteriore lingua straniera, nella prova orale e nel tirocinio.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 maggio 2020 Il vice direttore generale: Santella