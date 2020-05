Attività discendenti dal Decreto del Ministro della difesa 10 luglio 2019, recante disposizioni per l’attuazione e il funzionamento del servizio matricolare del personale militare

Roma, 22 mag 2020 – Integrazione del “Formulario Unificato Matricolare”. In ossequio a quanto previsto dagli articoli 1021 e 1023 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 – COM, dall’articolo 687 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90 – TUOM, e dall’articolo 11 del D.M. in data 10 luglio 2019, la Direzione Generale per il personale militare ha provveduto al riordino ed alla contestuale integrazione dell’elenco delle formule matricolari contenute nel FUM, afferente agli eventi di interesse da applicare a tutte le Forze Armate/Arma dei Carabinieri.

La nuova direttiva la puoi visionare qui >>>

