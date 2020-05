CONCORSO VFP-4 / MODIFICHE sugli accertamenti fisio-psico-attitudinali e prove di efficienza fisica del decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020

IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare di concerto con IL VICE COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020 emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM) di concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020, con il quale e' stato indetto, per il 2020, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di duemilacentottantacinque volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell'Aeronautica militare; Visto il foglio n. M_D MSTAT0028111 del 20 aprile 2020 con il quale lo Stato maggiore della Marina militare al fine di riprogrammare le fasi del concorso in parola a seguito della prolungata interruzione dovuta all'emergenza da COVID-19 ha chiesto, tra l'altro, di eliminare «la prova di nuoto» dalla procedura concorsuale; Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'Allegato B e dell'Allegato H2 (Marina militare); Tenuto conto che l'art. 1, comma 8 del cennato decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020 prevede la possibilita' di apportare modifiche al bando di concorso; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1279/2019 del 26 novembre 2019 emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con cui all'Ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, quale vice comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, e' stata conferita la delega all'adozione, di concerto con autorita' di pari rango della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. 304 del 19 dicembre 2018 emanato dalla DGPM, con cui al generale di brigata Lorenzo Santella, quale vice direttore generale della DGPM, e' stata conferita la delega all'adozione, anche di concerto con autorita' di pari rango del Corpo delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri; Decreta: Art. 1 L'Allegato B (Marina militare), lettera B. Accertamenti fisio-psico-attitudinali e prove di efficienza fisica del decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020 e' cosi' modificato: «B. Accertamenti fisio-psico-attitudinali e prove di efficienza fisica 1. Candidati in servizio nelle Forze armate che concorrono per la Marina militare a) Accertamenti psico-fisici I candidati in servizio di altre Forze armate saranno sottoposti a visita medica a cura del proprio dirigente del servizio sanitario ovvero del Capo dell'infermeria di Corpo ovvero dell'ufficiale medico del servizio sanitario del reparto ovvero di altro ente/reparto/unita' navale o di altra struttura sanitaria delle Forze armate. L'ufficiale medico di riferimento, sulla base della documentazione sanitaria agli atti del Comando di appartenenza del candidato, dell'indagine anamnestica e della visita medica, rilascia un certificato, conforme all'allegato F2 al bando, attestante sia il profilo sanitario attribuito all'atto della selezione quale VFP 1 - ovvero, successivamente, da altro organo medico-legale - sia l'assenza o l'eventuale insorgenza di patologie che possano incidere sull'idoneita' al servizio militare. I candidati risultati idonei alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale e sottoposti alla predetta verifica sanitaria sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona, ovvero altro ente/Comando di Forza armata, per essere sottoposti ai successivi accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del bando. Tutti i candidati, compresi quelli in servizio nella Marina militare, dovranno presentarsi in uniforme muniti di: originale o copia conforme del certificato medico, in corso di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a quella prevista di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dal concorso. La commissione dispone per tutti i candidati l'effettuazione di: anamnesi; esame obiettivo generale; in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (che verra' valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); analisi delle urine con esame del sedimento; accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. La commissione, in assenza di elementi significativi, confermera' il profilo somato-funzionale di cui al modello in allegato F2 al bando. Se invece lo ritiene necessario, sulla base dell'anamnesi, della documentazione e/o degli esami sopraindicati, provvedera' a rideterminare i coefficienti relativi agli apparati eventualmente sottoposti a nuova indagine. La commissione emettera' quindi il giudizio di idoneita' o inidoneita', comunicandone subito l'esito, per iscritto, all'interessato. In caso di inidoneita', la commissione ne notifica al candidato il motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio e' definitivo e comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. Saranno dichiarati idonei i candidati riconosciuti esenti: dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014; da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente; da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. Saranno dichiarati idonei inoltre, i candidati in servizio che abbiano contratto un'infermita' si dipendente da causa di servizio, che ha determinato una permanente non idoneita' in modo parziale al S.M.I., fatto salvo l'insorgere di eventuale/i ulteriore/i patologia/e non dipendente/i da causa di servizio. I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, e' stato attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare - qualora non esistente nella propria documentazione sanitaria - la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all'allegato L al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando. b) Accertamenti attitudinali I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona, ovvero altro ente/Comando di Forza armata, a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c) del bando, a una serie di accertamenti attitudinali, come da direttive tecniche vigenti. Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso delle qualita' attitudinali e caratteriologiche che assicurino l'assolvimento dei compiti previsti per i VFP 4 della Marina militare. Al termine di detti accertamenti sara' espresso un giudizio di idoneita' ovvero di inidoneita'. I candidati giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. c) Prove di efficienza fisica I candidati, qualora idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica previste - secondo le modalita' riportate nel presente allegato e nell'allegato H2 al bando - presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona ovvero altro Ente/Comando di Forza armata, nonche' presso strutture sportive esterne convenzionate, a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera d) del bando. Alle prove i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche. I candidati di sesso femminile, prima dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare un certificato, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella prevista per le prove, attestante l'assenza dello stato di gravidanza. Nel caso in cui il test sia positivo, si applica quanto previsto dall'art. 10, comma 6 del bando di concorso. Le modalita' di esecuzione delle prove saranno illustrate ai candidati, prima della loro effettuazione, dalla citata commissione. Le prove comprendono esercizi obbligatori ed un esercizio facoltativo come di seguito indicato: piegamenti sulle braccia (obbligatoria); addominali (obbligatoria); corsa piana di metri 2.000 (facoltativa). I candidati in servizio che all'atto della presentazione per lo svolgimento delle predette prove, siano stati giudicati non idoneo permanentemente in modo parziale al S.M.I. per infermita' si dipendente da causa di servizio, saranno esentati dal sostenere le prove di efficienza fisica. 1) modalita' di esecuzione dei seguenti esercizi obbligatori: piegamenti sulle braccia: il candidato dovra' iniziare la prova sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra, vestito con tuta da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica. Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato - alla ricezione dell'apposito segnale, che coincidera' con lo start del cronometro - dovra' eseguire, entro il tempo massimo di due minuti e senza soluzione di continuita', un numero di piegamenti sulle braccia maggiore o uguale a quello indicato nella tabella in allegato H2 al presente bando, con le seguenti modalita': sollevare da terra il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia; una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il viso o il petto; ripetere i piegamenti senza interruzione. Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio, conteggera' a voce alta i piegamenti correttamente eseguiti dal candidato; non conteggera', invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunichera' lo scadere del tempo disponibile per la prova. Qualora il candidato, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per l'idoneita' alla prova, intenda proseguire l'esercizio - senza soluzione di continuita' e secondo le modalita' descritte - la commissione assegnera' un punteggio incrementale secondo i criteri stabiliti nella tabella in allegato H2 al presente bando; addominali: il candidato dovra' eseguire un numero di flessioni del tronco maggiore o uguale a quello indicato nella tabella in allegato H2 al presente bando, entro il tempo massimo di due minuti, con le seguenti modalita': partire dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe piegate e piedi comodamente distanziati e bloccati da altro candidato; sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale; da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la nuca il pavimento e quindi rialzarlo, senza riposare. Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio, conteggera' a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal candidato; non conteggera', invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunichera' lo scadere del tempo disponibile per la prova. Qualora il candidato, dopo aver raggiunto il numero minimo di flessioni del tronco previsti per l'idoneita' alla prova, intenda proseguire l'esercizio - senza soluzione di continuita' e secondo le modalita' descritte - la commissione assegnera' un punteggio incrementale secondo i criteri stabiliti nella tabella in allegato H2 al presente bando. Il superamento degli esercizi determinera' il giudizio di idoneita', con possibile attribuzione di punteggi incrementali, secondo i criteri stabiliti nella tabella in allegato H2 al presente bando. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita' e, quindi, l'interruzione delle prove con l'esclusione dal concorso; 2) modalita' di esecuzione dell'esercizio facoltativo: corsa piana di metri 2.000: per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovra' eseguire la corsa piana nel tempo massimo indicato in tabella. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell'esercizio, cronometrera' il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato che completera' l'esercizio la commissione assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella in allegato H2 al presente bando. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il candidato dovra' risultare idoneo in ciascuna delle summenzionate prove obbligatorie. Qualora il candidato non consegua l'idoneita' anche in una sola prova obbligatoria, sara' giudicato non idoneo, prescindendo dal risultato dell'eventuale prova facoltativa effettuata. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comportera' l'esclusione dal concorso. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non determinera' invece il giudizio di inidoneita'; peraltro, qualora eseguito dal candidato, la commissione attribuira' un punteggio incrementale secondo i criteri stabiliti nella tabella in allegato H2 al presente bando. Il punteggio complessivo ottenuto sommando il punteggio eventualmente attribuito nella prova facoltativa e nelle prove obbligatorie, fino a un massimo di 3 punti, sara' conteggiato nella formazione delle graduatorie di cui all'art. 12 del presente bando. L'ordine di esecuzione delle singole prove per ciascun gruppo di candidati verra' stabilito in funzione della disponibilita' degli impianti sportivi. In ogni caso i candidati eseguiranno prima tutte le prove obbligatorie e, successivamente, quella facoltativa. I candidati che, prima dell'inizio delle prove, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla citata commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale servizio sanitario, adottera' le conseguenti determinazioni per l'eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e che non potra' in ogni caso eccedere la data di effettuazione della/e stessa/e dell'ultima sessione di concorrenti. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovra' confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporra' l'esclusione dal concorso, senza ulteriore possibilita' di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovra' essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e. Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa. La commissione redigera' per ciascun candidato un verbale come da modello in allegato I al bando. 2. Candidati in congedo che concorrono per la Marina militare a) Accertamenti psico-fisici I candidati in congedo risultati idonei alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona, ovvero altro ente/Comando di Forza armata, per essere sottoposti ad accertamenti sanitari - nonche' all'accertamento del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera k) del bando (esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico) - a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del bando stesso. I candidati dovranno presentarsi muniti della sottoelencata documentazione sanitaria, che dovra' essere prodotta in originale o copia conforme ed essere stata rilasciata in data non anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari ad eccezione di quelli riguardanti il gruppo sanguigno e il dosaggio quantitativo del G6PD, che non presentano termini di scadenza e - salvo quando diversamente indicato - da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale: referto dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento; referto dell'analisi del sangue concernente: emocromo completo con formula leucocitaria; gruppo sanguigno (la certificazione di tale esame, se gia' effettuato in precedenza, ha validita' illimitata); VES; glicemia; azotemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia totale e frazionata; transaminasemia (GOT e GPT); bilirubinemia diretta e indiretta; gamma GT; markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; l'esito del test di accertamento della posivita' per anticorpi per HIV; certificato di stato di buona salute, di cui al modello in allegato G1 al bando, rilasciato dal proprio medico in data non anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti; ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD (la certificazione quantitativa di tale esame, se gia' effettuato in precedenza, ha validita' illimitata); originale dell'attestazione che l'eventuale struttura sanitaria privata di cui viene prodotto il referto e' accreditata con il Servizio sanitario nazionale; originale o copia conforme del certificato medico, in corso di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a quella prevista di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dal concorso. Inoltre, i candidati di sesso femminile dovranno presentare: originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari; originale o copia conforme del referto del test di gravidanza, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari. Nel caso in cui il test sia positivo, si applica quanto previsto dall'art. 10, comma 6 del bando di concorso. I candidati che ne sono gia' in possesso potranno produrre anche l'esame radiografico del torace in due proiezioni. La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti determinera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari, con l'eccezione dell'esame radiografico, dei referti di analisi di laboratorio concernenti il gruppo sanguigno, dell'analisi completa dell'urina e del dosaggio del G6PD. Quest'ultimo dovra' comunque essere prodotto dai concorrenti all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria sopraindicata, dispone l'effettuazione dei seguenti accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio: visita cardiologica con elettrocardiogramma; visita oculistica; visita odontoiatrica; visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico; visita psichiatrica; valutazione dell'apparato locomotore; accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; visita medica generale: in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (che verra' valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di idoneita' o di inidoneita' e delinea il profilo sanitario, desumendolo dalle condizioni di salute del candidato, quali risultano dagli accertamenti eseguiti. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». In caso di inidoneita', la commissione ne notifica al candidato il motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio e' definitivo e comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. Saranno dichiarati idonei i candidati riconosciuti esenti: dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014 nonche' in possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non rientranti nei valori limite di cui all'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalita' previste dalla direttiva tecnica dello Stato maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse del bando; da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente; da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. I candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, sara' attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all'allegato L al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando. b) Accertamenti attitudinali I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona, ovvero altro ente/Comando di Forza armata, a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c) del bando, a una serie di accertamenti attitudinali, secondo le modalita' previste per i candidati in servizio al precedente paragrafo 1, lettera b). c) Prove di efficienza fisica I candidati, qualora idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica previste - secondo le modalita' riportate nel presente allegato e nell'allegato H2 al bando - presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona, ovvero altro ente/Comando di Forza armata, a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera d) del bando, secondo le modalita' previste per i candidati in servizio al precedente paragrafo 1, lettera c).»

Art. 2 L'Allegato H2 (Marina militare) del decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020 e' cosi' modificato: PROVE DI EFFICIENZA FISICA OBBLIGATORIE DA EFFETTUARSI AI FINI DEL RECLUTAMENTO QUALE VFP 4 NELLA MARINA MILITARE ===================================================================== | | Concorrenti di | Concorrenti di | | | Esercizi | sesso maschile | sesso femminile | Esito | +=================+===================+==================+==========+ |Addominali (tempo| | | | |massimo 2 minuti)| n. ≥ 25 | n. ≥ 22 |Idoneo (*)| | +-------------------+------------------+----------+ | | n. < 25 | n. < 22 |Non idoneo| +-----------------+-------------------+------------------+----------+ |Piegamenti sulle | | | | | braccia (tempo | | | Idoneo | |massimo 2 minuti)| n. ≥ 15 | n. ≥ 12 | (**) | | +-------------------+------------------+----------+ | | n. < 15 | n. < 12 |Non idoneo| +-----------------+-------------------+------------------+----------+ (*) Per la prova degli addominali sara' assegnato un punteggio incrementale, stabilito secondo i seguenti criteri, ai concorrenti che, dopo aver raggiunto il numero minimo di addominali previsti per l'idoneita' alla prova, proseguano l'esercizio senza soluzione di continuita', nello stesso tempo massimo di due minuti stabilito per l'idoneita' alla prova: concorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni flessione del tronco oltre la 35ª, fino a un massimo di 55; concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni flessione del tronco oltre la 32ª, fino a un massimo di 52. (**) Per la prova dei piegamenti sulle braccia sara' assegnato un punteggio incrementale, stabilito secondo i seguenti criteri, ai concorrenti che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per l'idoneita' alla prova, proseguano l'esercizio senza soluzione di continuita', nello stesso tempo massimo di due minuti stabilito per l'idoneita' alla prova: concorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni piegamento oltre il 20°, fino a un massimo di 40; concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni piegamento oltre il 17°, fino a un massimo di 37. PROVA DI EFFICIENZA FISICA FACOLTATIVA DA EFFETTUARSI AI FINI DEL RECLUTAMENTO QUALE VFP 4 NELLA MARINA MILITARE ===================================================================== | |Concorrenti di sesso|Concorrenti di sesso| | | Esercizi | maschile | femminile | Punti | +===============+====================+====================+=========+ | | | | | | | t. ≤ 08'00'' | t. ≤ 09'00'' | 1 | | +--------------------+--------------------+---------+ | | 08'00'' < t. ≤ | 09'00'' < t. ≤ | | | | 08'30'' | 09'30'' | 0,80 | |Corsa piana di +--------------------+--------------------+---------+ | m. 2.000 (*) | 08'30'' < t. ≤ | 09'30'' < t. ≤ | | | | 09'00'' | 10'00'' | 0,50 | | +--------------------+--------------------+---------+ | | 09'00'' < t. ≤ | 10'00'' < t. ≤ | | | | 09'30'' | 10'30'' | 0,20 | | +--------------------+--------------------+---------+ | | 09'30'' < t. ≤ | 10'30'' < t. ≤ | | | | 10'00'' | 11'00'' | 0,10 | +---------------+--------------------+--------------------+---------+ (*) su pista di atletica o in terra battuta o comunque su terreno vario sostanzialmente pianeggiante. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 maggio 2020 Il vice direttore generale per il personale militare Santella Il vice comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto Basile