Perche’ iscriversi ai Sindacati Militari. Comunicato stampa del Sindacato Militare S.I.A.M.O. – Esercito

Roma, 22 mag 2020 – Riceviamo e pubblichiamo. Comunicato stampa del Sindacato S.I.A.M.O. – Esercito. A pochi mesi dall’inizio “ufficiale” della propria attività il S.I.A.M.O. ESERCITO, da subito presente sul territorio tra i militari e per i militari, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ha potuto constatare che tra il personale dell’Esercito Italiano aleggiano numerosi dubbi e incertezze riferiti al mondo dei “sindacati militari”. Per informare e rassicurare tutti coloro che vorrebbero far parte in modo attivo o anche solo come associati del S.I.A.M.O. ESERCITO, abbiamo riepilogato qui di seguito, quelle che sono le domande ed i dubbi più frequenti, con relative risposte, che attanagliano gli uomini e le donne con le stellette.

Le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale sono legali?

SI. Con la sentenza n.120 del 13 giugno 2018 la Corte costituzionale ha deliberato “I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalle legge”.

Chi è l’Autorità preposta alla concessione dell’assenso ai fini dell’operatività di un’associazione professionale a carattere sindacale?

Il Ministro della Difesa.

Il S.I.A.M.O. ESERCITO ha già ottenuto l’assenso dal Ministro della Difesa?

SI. Il S.I.A.M.O. ESERCITO in data 21 gennaio 2020 ha ottenuto l’assenso dal Ministro della Difesa.

Posso aderire in piena libertà al S.I.A.M.O. ESERCITO?

SI. L’adesione al S.I.AM.O. ESERCITO è libera. Può iscriversi tutto il personale appartenente all’ Esercito Italiano in servizio o in ausiliaria.

Se aderisco al S.I.A.M.O. ESERCITO devo darne comunicazione al mio Comando di appartenenza?

NO. Allo stato attuale la normativa non prevede che venga data al Comando di appartenenza notizia circa l’adesione al S.I.A.M.O. ESERCITO.

Se aderisco al S.I.A.M.O. ESERCITO posso aderire ad altre associazioni professionali a carattere sindacale?

NO. È possibile aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale.

“Chi è” il S.I.A.M.O. ESERCITO?

È un gruppo di instancabili sognatori appartenenti a tutte le categorie di personale che opera nella convinzione che ogni singolo componente dell’associazione sia un tassello fondamentale della struttura associativa.



Perchè aderire al S.I.A.M.O. ESERCITO?

Il progetto nasce per tutelare il personale indistintamente dalla categoria di appartenenza, preservando la nostra specificità, con l’orgoglio e la fierezza di essere Soldati dell’Esercito Italiano.

Il S.I.A.M.O. ESERCITO offre ai propri associati oltre ad un contatto diretto con i propri organismi sul territorio, la rapida consultazione delle normative vigenti, una rete di convenzioni su scala nazionale in continua evoluzione, un portale dedicato ai soci di convenzioni con CORPORATE BENEFIT leader nel settore, assistenza sociale tramite servizi di patronato e Caf con EPAS e CAFITALIA.

Uno dei punti cardine del S.I.A.M.O. ESERCITO è la tutela della genitorialità, alla quale è dedicato appositamente un Dipartimento.

Aderire al S.I.A.M.O. ESERCITO vuol dire essere parte integrante di un team con il quale potrai collaborare in prima persona mettendo a disposizione degli altri associati le tue competenze in ambito militare e sociale.

Come aderire al S.I.A.M.O. ESERCITO?

Collegati al sito www.siamoesercito.org, e segui le istruzioni, se hai difficoltà consulta la guida all’iscrizione. Puoi effetuare il pagamento della quota associativa a mezzo Pay Pal, carta pre-pagata, carta di credito o bonifico. Terminata l’iscrisione registrati alla newsletter, aderisci ai canali informativi appositamente creati sui principali social riservati agli associati, attraverso i quali potrai essere costantemente aggiornato sulle nuove normative, sulle attività e le iniziative intraprese dal S.I.A.M.O. ESERCITO oltre ad avere un contatto diretto con gli organi associativi.

