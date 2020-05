SEI IN GROSSE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE? L’INPS pubblica una circolare sulla “Disciplina del Reddito di Emergenza (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). Apertura della procedura di trasmissione delle domande tramite il sito internet dell’Istituto”

Roma, 23 mag 2020 – REDDITO DI EMERGENZA. Se ne hai bisogno e credi che puoi farne richiesta, rivolgerti al tuo CAF preferito, al fine di istruire la pratica.

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita’ Civile. – Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione.

Messaggio n. 2131. messaggio del 22.5.2020.

OGGETTO: Disciplina del Reddito di Emergenza (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). Apertura della procedura di trasmissione delle domande tramite il sito internet dell’Istituto.

L’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.O., n. 128 del 19 maggio 2020), ha istituito il Reddito di emergenza: una misura straordinaria di sostegno al reddito per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il diritto al beneficio è subordinato al possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del decreto stesso.

Secondo quanto disposto dal decreto, il REm potrà essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020 (articolo 82, commi 1 e 7, del D.L. n. 34 del 2020).

Al fine di garantire la tempestiva gestione delle domande, e in attesa dell’imminente pubblicazione della circolare applicativa, a partire dalla data odierna i cittadini potranno inviare le domande di Reddito di emergenza dal sito internet dell’Istituto, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

Per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

