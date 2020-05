LAVORO EX MILITARI / Convenzione Ministero Difesa – UnionCamere. Si amplia la rete per il sostegno alla ricollocazione dei volontari congedati

Roma, 26 mag 2020 – SI PORTA A CONOSCENZA DELLA NUOVA OPPORTUNITA’ PER FAVORIRE L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO DEI VOLONTARI MILITARI CONGEDATI SENZA DEMERITO. Segue il comunicato Difesa/SGD-DNA). Nonostante la situazione di contingente emergenza COVID-19, il mese scorso è stata sottoscritta, in modo digitale, una importante convenzione (vedi qui) fra il Ministero della Difesa, rappresentato dal dr Giuseppe Quitadamo – Direttore del I Reparto del Segretariato Generale della Difesa/DNA e l’Unione delle Camere di Commercio, nella persona del dr. Giuseppe Tripoli – Segretario Generale, volta ad intraprendere azioni comuni che favoriscano la ricollocazione dei volontari congedati senza demerito che non hanno trovato utile collocazione nelle Forze Armate al termine delle ferme contratte. Nonostante la situazione di contingente emergenza COVID-19, il mese scorso è stata sottoscritta, in modo digitale, unafra il Ministero della Difesa, rappresentato dal dr Giuseppe Quitadamo – Direttore del I Reparto del Segretariato Generale della Difesa/DNA e l’Unione delle Camere di Commercio, nella persona del dr. Giuseppe Tripoli – Segretario Generale, volta ad intraprendere azioni comuni che favoriscano la ricollocazione dei volontari congedati senza demerito che non hanno trovato utile collocazione nelle Forze Armate al termine delle ferme contratte.

La convenzione consentirà all’Ufficio per il sostegno alla ricollocazione del Segretariato Generale della Difesa, di veicolare sul portale UnionCamere i curricula dei propri utenti e d’inserirsi nelle molte iniziative e attività delle Camere di Commercio. Inoltre, conoscere, da vicino e per tempo, le necessità occupazionali delle aziende italiane, avviare i volontari a eventuali attività formative e programmare quelle finanziate dalla Difesa con maggiore lungimiranza, conoscendo in anticipo il mismatching professionale da colmare per soddisfare le esigenze e le aspettative delle società.

(Comunicato Difesa/SGD-DNA) La convenzione, come molte altre attività che la Difesa e il mondo imprenditoriale continuano a svolgere, sfruttando quando possibile le opportunità della comunicazione a distanza, riveste in questo momento di emergenza un significato particolare per una veloce ripresa non appena il Paese potrà tornare alla normalità.

