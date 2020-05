AUTO ELETTRICHE PER LE FORZE DI POLIZIA

Roma, 27 mag 2020 – Sempre più forze di polizia in Europa adottano soluzioni di mobilità elettrica e Hyundai è tra i protagonisti nelle scelte. Con una maggiore attenzione alle tematiche ambientali legate all’inquinamento, soprattutto nelle città, i veicoli a zero emissioni come le auto elettriche rappresentano una soluzione ottimale per le forze dell’ordine, per via delle autonomie elevate, dei costi di gestione ridotti e, nel caso di veicoli Fuel Cell, dei brevi tempi di rifornimento.

Da diversi anni sono in servizio in Italia esemplari di Hyundai ix35 Fuel Cell, per l’Arma dei Carabinieri, consegnate nel 2017 alla Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, e per la Polizia Stradale in Trentino-Alto Adige e Belluno da marzo 2018.

