NEWS / CESSIONE LICENZE ORDINARIE E PERMESSI MATURATI FINO AL 2019 AD ALTRI COLLEGHI/E. Disposizioni applicative dell’art. 87, comma 4-bis del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di cessione di licenze e riposi maturati fino al 31 dicembre 2019

Roma, 28 mag 2020 – PERSONALE DELLE FORZE ARMATE. SI TRATTA DI UNA NORMA CHE IL GOVERNO HA INSERITO IN QUESTA FASE EMERGENZIALE SUL D.L. 17.3.2020 NR. 87, COMMA 4-BIS, FISSANDO IL LIMITE MASSIMO DEL 30.9.2020 PER LA CESSIONE. Ciascun militare può cedere, in tutto o in parte, i giorni di licenza ordinaria e di riposo, maturati fino al 31 dicembre 2019, ad altro militare appartenente alla medesima Forza Armata/Arma dei Carabinieri. Non rileva la circostanza che il militare ricevente abbia, a sua volta, la disponibilità di giorni di licenza/riposo pregressi. Detta disposizione:

– si applica a tutto il personale militare in servizio, indipendentemente dal ruolo, dal grado e dalla categoria di appartenenza;

– non pone alcun limite di natura organizzativa. Sono comunque fatte salve specifiche esigenze funzionali derivanti dai peculiari compiti assegnati a ciascuna Forza Armata/Arma dei Carabinieri.

La circolare completa e ufficiale la puoi prelevare qui >>>

