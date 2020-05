NEWS /PUBBLICATO L’ELENCO AUSILIARIA 2020 / Cessazione anticipata dal servizio e collocamento in ausiliaria per il 2020 degli Ufficiali e dei Marescialli. Diramazione elenchi. PRESI GLI UFFICIALI FINO AL 18/04/1961. I SOTTUFFICIALI SONO STATI PRESI FINO AL 03/06/1962

Roma, 28 mag 2020 – PERSOMIL con lettera firmata e diramata ieri 27.5.2020 ha reso pubblici gli elenchi per la cessazione anticipata dal servizio ed al collocamento in ausiliaria dei 29 Ufficiali e 226 Marescialli, rientranti, per il 2020, nel contingente annuo massimo fissato dall’art. 2230 del C.O.M..

