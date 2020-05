ANCORA SULLA LEGGE DEI SINDACATI MILITARI / SARA’ UNA LEGGE NATA ZOPPA E CHE NON SARA’ MOLTO UTILE PER DIFENDERE GLI INTERESSI DEL PERSONALE MILITARE

Roma, 29 mag 2020 – (Nostro preambolo). LA POLITICA POTEVA FARE DI PIU’? CERTO CHE LO POTEVA FARE! MA SI E’ MESSA AL SERVIZIO DEI POTERI FORTI E DELLE GERARCHIE MILITARI. Ecco quindi che sono state minate dalla base le potenzialita’ di un vero sindacato libero e autorevole. Questa legge che uscira’ non e’ degna di un pese democratico, ma di un paese a democrazia limitata.

Segue ora una intervista di Ofcs.Report fatta all’On. Aresta deò M5S – Membro della Commissione Difesa della camera dei Deputati.

Legge sindacati militari, Aresta (M5S): “Malumori sono normali”. “Ma si va verso allargamento dei diritti e delle garanzie per tutto il personale”

OFCS.REPORT di Francesca MUSACCHIO. Colloquio con l’onorevole Giovanni Luca Aresta (M5S), componente della Commissione Difesa alla Camera, a proposito della proposta di legge sui sindacati militari licenziata nei giorni scorsi proprio dalla IV Commissione Difesa della Camera.

La Commissione Difesa ha scelto di attribuire la competenza delle eventuali condotte antisindacali delle Amministrazioni militari al Tar anziché al giudice del lavoro. Come giudica questa scelta?

"Personalmente e come forza politica avremmo preferito il ricorso al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro. Questo è stato uno dei motivi che hanno indotto la Camera a rimandare il testo in commissione dopo il primo approdo in aula dello scorso anno. Notoriamente il giudice del lavoro è dotato di un expertise maturata in oltre 50 anni di giurisprudenza ed è altresì fornito di un corpus normativo e processuale più conforme alla materia. Le proposte di legge però devono avere una maggioranza per essere approvate e su questo punto solo il M5S era a favore. Abbiamo dovuto cercare una mediazione tra posizioni diverse. La soluzione trovata, viste le condizioni date, direi che è soddisfacente.

