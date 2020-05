LEGGE SUI SINDACATI MILITARI / Difesa: Tripodi (FI), soddisfazione per conclusione iter su Sindacati Militari. PECCATO CHE AD ESSERE CONTENTI SONO SOLO I POLITICI PERCHE’ IL PERSONALE MILITARE NON LO E’

Roma, 29 mg 2020 – DA UNA PARTE CI SONO I POLITICI CHE SONO MOLTO SODDISFATTI SUL TESTO DELLA NUOVA LEGGE IN MERITO AI SINDACATI MILITARI. DALL’ALTRA PARTE CI SONO GLI ATTUALI SINDACATI MILITARI E RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE CHE SONO MOLTO INSODDISFATTI E PREOCCUPATI PER LA MANCANZA DI STRUMENTI CONCESSI AL RUOLO DEI NUOVI SINDACATI. In definitiva, si cambia tutto per non concedere nulla.

Segue articolo di Agenzia di Stampa. (Agenzia Nova) – Esprimo soddisfazione per la conclusione in commissione dell’iter sulla Legge in materia di Associazionismo Sindacale per il personale delle Forze Armate e di polizia ad ordinamento Militare. È un traguardo importante a tutela di un giusto diritto per i nostri uomini e donne in divisa. Lo dichiara la deputata di Forza Italia, Maria Tripodi, capogruppo azzurra in ommissione Difesa a Montecitorio. “Sono felice – aggiunge – di aver contribuito scrivere con la mia Pdl 1060, che integra il provvedimento, una legge che amplia le tutele del personale, preservando lo strumento Militare. Ciò è stato possibile grazie al serrato e costruttivo confronto con i colleghi della maggioranza che ringrazio, per aver compreso le richieste del nostro movimento, soprattutto in tema di Giurisdizione e rappresentatività. E’ Il giusto spirito con il quale affrontare un ema tanto delicato quanto complesso come quello di normare una materia che riguarda le Forze Armate, patrimonio comune di tutti gli italiani, e non di una parte politica”. “Gli sforzi fatti in commissione proseguiranno anche in aula dove daremo il nostro contributo per licenziare il provvedimento, con la più ampia condivisione

politica”, conclude. (Rin) Agenzia Nova

