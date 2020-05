Misure Anti-Contagio da COVID 19 – FASE 2 – Aspetti di carattere Logistico-Sanitario E.I. / VIDEO.

Roma, 30 mag 2020 – Un video dell’Esercito Italiano sulle norme comportamentali dedicato ai militari, ma utili per tutti. Il video è gia’ su Youtube, ma lo riproponiamo qui di seguito, nella speranza di fare cosa utile, CLICCA QUI >>>. Come sappiamo tutti l’emergenza coronavirus ancora non e’ finita e continuera’ per un bel po’ di tempo, fino alla sua completa scomparsa. Buona visione.

Il video lo puoi vedere cliccando qui >>>

Cerca nel sito Search for: