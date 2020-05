PDL (provvedimento di legge) sui Sindacati Militari: Inaccettabile! Chi ha a cuore il bene del personale non può che essere dei nostri. La posizione del Sindacato Militare S.A.M..

Roma, 30 mag 2020 – Segue comunicato stampa del Sindacato SAM. La linea del Sindacato Autonomo dei Militari resterà sempre quella posta all’indomani della propria costituzione subito dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Il SAM NON RITIENE ACCETTABILE qualsivoglia legge che non abbia come punto di partenza quanto determinato e disciplinato per la Polizia di Stato e ritiene che l’attuale PDL elude la sentenza 120/2018 della Corte Costituzionale oltre ad essere in netto contrasto con l’art.39 della Costituzione.

Invitiamo tutti sindacati militari che hanno a cuore il personale e non vogliono illuderlo circa la tutela dei propri diritti soggettivi e collettivi, ad unirsi a questa battaglia. Sappiamo già come andrà a finire, ecco perché dobbiamo preparare le basi per impugnare il provvedimento una volta approvato. Non possiamo accettare un sindacato di serie “C”!!!

30/5/2020

SAM-Sindacato Autonomo dei Militari

