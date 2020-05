ALLOGGI DEMANIALI PERSONALE MILITARE E CIVILE DELLA DIFESA / Per il Comitato CASADIRITTO: cambiare strada e uscire dalla palude

Roma, 31 mag 2020 – Pubblichiamo di seguito un articolo di Casadiritto in merito alla vendita degli alloggi demaniali della Difesa. Una nuova norma di legge prevede che in caso di asta pubblica della Difesa, riguardanti gli alloggi vuoti, facenti parte del quantitativo di nr. 3020 alloggi, si puo’ procedere a tale vendita unitaria di tali immobili liberi inseriti all’interno di unico fabbricato, mediante la procedura di evidenza pubblica. Contestualmente, sempre dopo che la gara e’ andata deserta, viene eliminato il diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della Difesa.

