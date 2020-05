TRASPORTI PUBBLICI GRATUITI A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NELL’AMBITO DELLA REGIONE SICILIA. Comunicato Sindacato USMIA

Roma, 31 mag 2020 – Segue comunicato Sindacato Militare USMIA. In relazione alla tematica in oggetto, USMIA era già intervenuta con il comunicato dello scorso 8 maggio, precedendo l’annuncio della Regione Sicilia, pubblicato il 9 maggio, concernente la concessione, dopo più un decennio, della possibilità per il personale delle Forze dell’ordine e dell’Esercito, di poter usufruire del traporto pubblico a titolo gratuito.

Nel merito siamo stati informati dell’intendimento, da parte dell’Amministrazione Regionale di voler procedere, oramai entro breve termine, all’approvazione dell’apposito Decreto a firma l’Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Avv. Marco Falcone, il quale all’art. 2 stabilisce che il provvedimento è rivolto a tutte le Forze Armate e, dunque, insieme all’Esercito anche alla Marina Militare, all’Aeronautica Militare e al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Il Decreto dell’Assessore potrà essere formalizzato a seguito del parere della competente Commissione regionale.

Si è potuto riscontrare, in tale circostanza, la grande attenzione e considerazione che il Governo Musumeci, e con esso l’Assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Falcone, rivolge ai servitori dello Stato. Si ringrazia, altresì, la Segreteria dell’Assessore, in particolare Giuseppe Petralia, per il coordinamento fornito.

Confidiamo, dunque, nell’approvazione del Decreto in tempi rapidi, quale ulteriore segno di grande vicinanza delle Istituzioni regionali nei confronti di chi si prodiga, quotidianamente, in silenzio, con lealtà ed abnegazione per il bene della Nazione.

Roma, 31 maggio 2020

LA SEGRETERIA NAZIONALE USMIA

Cerca nel sito Search for: