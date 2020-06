NEWS / Promozione al grado superiore dei Primi Marescialli, ruolo Marescialli dell’Esercito, compresi nell’aliquota di avanzamento riferita al 31 dicembre 2018

Roma, 1 giu 2020 – PERSOMIL con lettera del 31.5.2020 ha comunicato che i Primi Marescialli, appartenenti al ruolo Marescialli dell’Esercito, iscritti nel quadro di avanzamento formato per l’anno 2018, con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0210766 in data 28 maggio 2020, in corso di registrazione, sono promossi al grado di Luogotenente con anzianità giuridica e amministrativa a fianco di ciascuno indicata.

La circolare completa – essendo coperta’ da privacy – non possiamo pubblicarla. La stessa puo’ essere recuperata sul sito intranet dell’Esercito.

