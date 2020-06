GOVERNO / AL VIA L’APP IMMUNI / UNA PARTENZA AZZOPPATA E SCELTA GRAVE. Sono stati esclusi tutti gli IPHONE con sistema operativo fino al 12. SOLO CHI POSSIEDE IOS 13 E SUPERIORE PUO’ INSTALLARLA

Roma, 2 giu 2020 – UNA SCELTA CHE ESCLUDERA’ UNA BUONA FETTA DI CITTADINI CHE USANO ANCORA GLI IPHONE CON SISTEMA OPERATIVO IOS FINO AL 12. Ma come si fa a realizzare un’APP che non rende possibile a tutti il suo caricamento sul proprio telefono? NON E’ CHE ORA PER METTERE IN FUNZIONE QUESTA APP, UNO SI CAMBIA IL TELEFONO! La scoperta questa mattina. Tutto contento ho voluto provare a scaricare questa nuova app per il controllo dei contagi, ma subito il primo intoppo oltre il quale non puoi andare, ti appare un avviso che ti dice: RICHIEDE IOS 13.0. O VERSIONE SUCCESSIVA. E infatti procedendo il mio telefono non la scarica. Si tratta di un IPHONE 5S; non particolarmente vecchio. Ancora funziona bene e viene regolarmente aggiornato dalla casa madre, ma monta al massimo IOS 12. Non puo’ andare oltre.



Mesi di lavoro e ti tirano fuori una APP che se vuoi partecipare al programma di prevenzione da coronavirus devi comprarti un nuoto apparato telefonico?

E non credo neanche che questo sia l’unico problema; e’ ancora da testare a fondo. Penso che ne vedremo di belle e di brutte. UNA PESSIMA FIGURA, CARICATA DI IMPORTANZA E DI ATTESE DAL GOVERNO E TI LASCIA PURE A PIEDI, SENZA SCELTA.



Ora che fare? Penso che oltre alla pessima figura fatta non faranno altro. A chi vuole usarla non rimane che cambiare il proprio IPHONE con IOS 12. Ne vale la pena? Il costo di un nuovo telefono e’ intorno ai 700 euro. Beati loro che hanno tempo da perdere. COME SVILUPPATORE RISULTA SCRITTO: MINISTERO DELLA SALUTE.



